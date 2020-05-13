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19 Mayıs coşkusu dijital ortamda yaşanacak

19 Mayıs coşkusu dijital ortamda yaşanacak
TÜRKİYE
G.Tarihi: 13.05.2020 19:26
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19 Mayıs coşkusu dijital ortamda yaşanacak
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:
"Biz, ülkemizin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerle geleceğe yürümekten gurur duyuyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yılki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamda kutlayacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 15-21 Mayıs Gençlik Haftası'nın da yer aldığı özel günler için kutlama programı hazırlandı.
Buna göre bu yılki kutlama, faaliyet ve etkinlikler, salgın sonucunda ortaya çıkan şartlar ve ihtiyaçlar neticesinde şekillenen daha farklı bir konsept ve yöntem doğrultusunda yürütülecek. Bu süreçte gerçekleştirilecek faaliyetlerin odak noktasını gençler ve sporcularla doğrudan, güçlü ve yüksek etkileşime olanak tanıyan interaktif uygulamalar ve içerikler oluşturacak. 
Bakanlık, mayıs ayını kapsayacak bu faaliyetlerde oluşturulacak coşkuyla, son dönemde yaşanan gelişmelerin gençler başta olmak üzere ülke genelinde yaşattığı negatif ruh halinin bertaraf edilmesini amaçlıyor.
 
- Faaliyetlerin ana mecrası, geride kalan yılların aksine dijital mecralar olacak
 
Bu yılki etkinlik ve faaliyetlerin ana mecrası, geride kalan yıllardaki saha faaliyetlerinin aksine dijital mecralar olacak. Bakanlık sosyal medya hesaplarında milli mücadele ruhu, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında bilgilendirici içerikler yayımlanırken, yarışmalar, söyleşiler, konserler gibi gençlerin katılımını sağlayan interaktif etkinlikler gerçekleştirilecek.
Gençlerin; Bakanlık, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili düşüncelerini paylaşabileceği etkinlik ve içerikler hazırlanacak. Spor ve hareketliliğe teşvik amacıyla farklı konsept ve kurgularla hazırlanan içerikler, sosyal medyadan yayımlanacak.
Mevcut şartların uygun olması durumuna bağlı olarak kısıtlı sayıda saha etkinlikleri de yapılacak.
 
- Gençlik Haftası
 
Gençlik Haftası kapsamında ilk olarak, 15 Mayıs Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığında Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilecek.
Gençlik Haftası'nda Gençlik ve Spor Bakanlığının koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle evde kalınan günlerde başlattığı 'Online Genç Ideathon' (Fikir maratonu), kahramanlara mektup, her ev bir şiir, satranç ve kültür sanat yarışmalarının sonuçları açıklanacak. Hafta boyunca ayrıca, dijital ortamda kültür, sanat, spor alanında birçok etkinlik gerçekleştirilecek. 
 
- 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de tören yapılacak
 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tören, 19 Mayıs Salı günü Anıtkabir'de düzenlenecek. 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak ve saygı duruşunda bulunacak.
Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kasapoğlu, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak. Aynı gün stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak.
 
- "Gençlerimizle geleceğe yürümekten gurur duyuyorum"
 
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl Türkiye ve dünyanın çok kritik bir süreçten geçtiği dönemde kutlanacağına işaret etti.
Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl cumhuriyet, istiklal, hukuk ve demokrasiye sadakatle sahip çıkan gençlerle meydanlarda bir arada olamayacağını ancak bu coşkuyu gençlerle birlikte farklı platformlarda yaşayacaklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Biz, ülkemizin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerle geleceğe yürümekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kasapoğlu, şunları kaydetti: 
"Ülkemiz ve dünyanın içinden geçtiği bu önemli ve kritik süreçte topyekun bir sınav veriyoruz. 'En büyük varlığımız, en büyük imkanımız' olan gençlerimiz, her alanda olduğu gibi koronavirüsle mücadelede de Vefa Destek Gruplarıyla olsun, gençlik merkezlerimizde siperli maskeler üreterek olsun 'Biz de varız' dedi. Bu vesileyle gençlerimize bu süreçteki gayretleri ve fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı aynı coşkuyla meydanlarda kutlayacağız."
 
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