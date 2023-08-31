Zafer Bayramı coşkusunu fener alayı ve bisiklet turu ile yaşadılar



































30 Ağustos Zafer Bayramının 101.yıldönümü Isparta’da coşkuyla kutlandı. Gündüz yapılan kutlamaların ardından akşamda Isparta Belediyesi önünden başlayan ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kadar süren Fener Alayı ardından da şehir bisiklet turu düzenlendi.Fener Alayına Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokol üyeleri ile birlikte kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Isparta Belediyesi önünden saat 21.00’da başlayan Fener Alayında protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerine aldıkları Türk Bayrakları ve meşalelerle Mimar Sinan CaddesindenKaymakkapı Meydanına yürürken, Fener Alayı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında son buldu.15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken, Isparta Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yüzlerce bisiklet severle birlikte şehir bisiklet turu için pedal çevirdi.Isparta Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaklaşık 6 kilometre boyunca şehirdeki bisiklet guruplarıyla birlikte pedal çevirdi. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında son bulan bisiklet turunun ardından program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.