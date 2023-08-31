81 İlde 114 Bin Bekçi Alıncak!

İŞKUR, Türkiye Genelinde 114 Bekçi Alımı İlanı Yayımladı: Başvuru Şartları ve Detaylar Şöyle

KPSS Şartı Aranmaksızın Yapılacak Bekçi Alımlarıyla İş İmkanları Sunuluyor

İŞKUR, ülke genelindeki 81 ilde toplamda 114 bekçi alımı ilanını duyurdu. KPSS şartının aranmaksızın yapılan bu alımlar, çeşitli pozisyonlarda iş arayanlara yeni iş fırsatları sunuyor.

İş başvurularında adayların uyum sağlamaları gereken genel şartlar ve özel gereksinimler bulunuyor:

Genel Başvuru Şartları:

En az ilkokul mezunu olmak.

Fiziksel dayanıklılığa sahip olmak.

Gece çalışmaya uygun olmak.

Sağlık açısından uygunluk taşımak.

Adli sicil kaydının temiz olması.

Başvurular, ilanın yapılacağı şehre göre öğrenim düzeyi ve diğer özel gereksinimlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır:

İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edin. "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" veya "İnşaat / İş Yeri Bekçisi" pozisyonları için ilanları arayın. İlgilendiğiniz ilanı seçin ve başvuru tarihleri ile ayrıntıları kontrol edin. Başvurunuzu İŞKUR tarafından belirlenen yönergeler doğrultusunda tamamlayın.

Bekçi alımı ilanları, çeşitli illerde gerçekleşmektedir. Örnek olarak Isparta, Antalya, İstanbul, Muğla, Ankara, Balıkesir, Konya, Manisa, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Karaman, Eskişehir, Hatay, İzmir, Çanakkale, Kahramanmaraş, Yalova, Gaziantep, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Malatya, Kırşehir, Denizli, Aydın, Kayseri, Düzce, Osmaniye, Kırklareli, Adana ve Erzurum gibi.

İlgilenen adaylar, verilen şartları dikkate alarak hızlı bir şekilde başvurularını tamamlayabilirler. İŞKUR'un sunduğu bu iş fırsatları, iş arayanlar için önemli bir imkan sunuyor.

İŞKUR'un Türkiye genelinde 81 ilde düzenlediği 114 bekçi alımı ilanıyla, iş arayanlara yeni iş olanakları sunuluyor. Başvuruların kolaylıkla gerçekleştirilebileceği bu ilanlar, farklı pozisyonlarda iş arayanların ilgisini çekebilir.