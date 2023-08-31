Isparta'da Birimler Arası Eşgüdüm ve İstişare Toplantısı

Isparta Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen "Birimler Arası Eşgüdüm ve İstişare Toplantısı", kamu kurum ve kuruluşlarının etkin işbirliğini ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunumunu amaçlayan bir platform olarak düzenlendi. Toplantıya, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında, ildeki tüm kamu kurum ve kuruluş müdürleri katılım sağladı.Toplantının açılış konuşmasında Vali Baruş, birimler arası işbirliğinin güçlendirilmesi, projelerin ve çalışmaların değerlendirilmesi, bilgi alışverişinin artırılması ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi amacıyla böyle bir toplantı düzenlendiğini belirtti. Vali Baruş, müdürlüklerde görev yapan yetkililerin vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için çaba gösterdiğini vurgulayarak, kamusal hizmetlerin kalitesinin sürekli olarak yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, çalışan personelin daha fazla odaklanması ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunulması gerekliliğini vurguladı.Vali Baruş, işbirliğinin önemine de vurgu yaparak, birçok kamu hizmetinin farklı birimler arasındaki uyum gerektirdiğini ve projelerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için bu işbirliğinin kritik olduğunu belirtti. Toplantının, birimler arasındaki çalışma alanlarının daha iyi anlaşılması ve gelecekteki işbirliği için önemli bir temel olacağına inandığını ifade etti.Toplantı kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çalışma alanları ve sunulan hizmetlere ilişkin detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Bu sunumlar, katılımcıların birimlerin işlevlerini daha iyi anlamasını sağlayarak, işbirliği ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik atılan adımların bir parçası olarak öne çıktı.