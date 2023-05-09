Yunus Timlerimizce, Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele kapsamında soniletarihleri arasında yapılanşok uygulamadaşahıs sorgulanmış;Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilerekşahıs hakkında “” suçundan adli işlem başlatılmıştır.Ayrıca yapılan uygulamalar neticesindegün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K vegün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.T isimli şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.