Yunus Timlerimizce, Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele kapsamında son 01.04.2023 ile 30.04.2023 tarihleri arasında yapılan 210 şok uygulamada 2197 şahıs sorgulanmış;
Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilerek 39 şahıs hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatılmıştır.
Ayrıca yapılan uygulamalar neticesinde 8 yıl, 11 ay. 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K ve 6 yıl, 4 ay, 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.T isimli şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.
Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ