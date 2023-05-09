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24.04.2023 - 02.05.2023 tarihleri arasında Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 44 operasyonda, 48 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan;

Çok sayıda uyuşturucu, uyarıcı ve halisinojen nitelikli madde ile uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.

Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılmış olup, 5 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir.



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