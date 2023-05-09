Ülkemizde 2023 yılı Şubat ayında ilk defa görülen SAT-2 serotipi şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan mücadele stratejisi kapsamında İlimizde bulunan Isparta Belediyesine ait canlı hayvan pazarı kapatılmıştı.Tarım ve Orman Bakanlığının 25 Nisan 2023 tarihinde yapmış olduğu Şap Hastalığı Mücadele Toplantısı sonrasında hayvan hareketleri kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verilmiştir. Şap hastalığına duyarlı türden hayvanların il içi ve il dışı hareketlerine getirilen kısıtlamalar 28 Nisan 2023 tarihi itibariyle kaldırılmış olup İlimizde bulunan canlı hayvan pazarı hayvan hareketlerine açılmıştır.İlimiz genelinde ilkbahar şap aşılama kampanyası haricinde SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı mücadele kapsamında yoğun bir aşılama kampanyası yapılmış ve İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personellerinin özverili çalışmaları sayesinde İlimizde bulunan büyükbaş hayvanlar aşılanmıştır.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü