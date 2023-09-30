Yüksek Öğretim Yurtları İle İlgili Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

2023-2024 Yükseköğrenim Eğitim ve Öğretim Yılına hazırlık kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalacak öğrencilerin konforlu bir eğitim yılı geçirmesi için Vali Aydın Baruş başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Vali yardımcıları, Kaymakamlar, Gençlik ve Spor Isparta İl Müdürü Mahmut Danayiyen ve yurt müdürleri bir araya geldi.Toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin 2 Ekim Pazartesi günü başlayacağını belirterek, öğrencilerin konaklayacakları yurtlar konusunda sorun yaşamamaları için gerekli hazırlıkları titizlikle yürüttüklerini ifade etti. Ayrıca, ilimize gelecek öğrencilere hoş geldiniz dileklerini ileterek tüm öğrencilere başarılar diledi.Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 13 yüksek öğretim yurdunun bulunduğu Isparta'da toplamda 15,804 yatak kapasitesi ile 19,047 öğrenciye hizmet verileceği bilgisini paylaşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiğen, yurtların fiziki durumu ve kapasitesi hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin mağdur olmaması için alınacak tedbirler üzerinde görüşmeler yapıldı.