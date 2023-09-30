Elektrik Fiyatlarına Ekim Ayında Zam Geldi, Sanayi Elektriği Yüzde 20 Zamlandı

1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan elektrik fiyat tarifesi, sanayi ve ticarethane aboneleri için yüzde 20 oranında zam içeriyor. Ancak konut elektriği fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yani, konut abonelerinin elektrik faturası aynı düzeyde kalmaya devam edecek.

Sektör kaynaklarına göre, 100 kWh tüketim yapan bir mesken abonesinin elektrik faturası 150 TL olarak sabitlenecektir. Sanayi ve ticarethane aboneleri ise yüzde 20'lik zamla karşı karşıya kalacaklar. Bu zam, söz konusu abonelerin kullanımında olan elektrik fiyatlarını artıracaktır.