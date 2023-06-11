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Yoğun Mesaiyle Elde Edilen Değerli Mahsul Isparta'da

Yoğun Mesaiyle Elde Edilen Değerli Mahsul Isparta'da
ISPARTA
G.Tarihi: 11.06.2023 18:04
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Gül Bahçelerindeki Büyülü Dönüşüm: 4 Ton Gülden Sadece 1 Kilo Yağ!

Gül Bahçelerindeki Yoğun Mesai: Sadece 1 Kilo Yağ İçin 4 Ton Gül! Isparta, dünyadaki gül çiçeği üretiminin merkezi olarak adını duyuruyor. Ancak, bu bereketli topraklarda gül hasadıyla elde edilen yağ miktarı oldukça şaşırtıcı. Gül tarlalarında yoğun mesai harcayan üreticiler, 4 ton gül çiçeğinden sadece 1 kilogram yağ elde ediyor.
Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda gül yetiştiriciliği yapılan Isparta'da, mayıs ayıyla birlikte hasat hareketliliği başlıyor. Güller sabahın ilk ışıklarında toplanarak alım merkezlerine gönderiliyor. Burada sıcak su kazanlarında kaynatılan güller, ikinci kaynatma işlemi sonrasında yağa dönüşüyor ve ihracata hazır hale getiriliyor.
Ancak bu yıl, yağışların etkisiyle bitkilerin dona yakalanması nedeniyle rekolte kaybı yaşandı. Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifler Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, yaklaşık 13 bin ton gül çiçeği hasadı beklediklerini ancak yüzde 30 civarında bir kayıp olduğunu belirtti.
Gül yağının parfümeri ve kozmetik sanayinin ham maddesi olduğunu vurgulayan Çelik, gül yağı olmadan parfüm formülasyonunun mümkün olmadığını ifade etti. Bu nedenle Isparta, dünya çapında parfüm ve kozmetik sektörüne önemli bir ihracat yapıyor.
Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk da Isparta'nın Türkiye'nin "Gül bahçesi" olarak anıldığını belirterek, gül ürünlerinin yurt içinde de büyük ilgi gördüğünü söyledi. Sabundan kreme, şampuandan reçele kadar geniş bir yelpazede kullanılan gül ürünlerinin Türkiye'nin farklı illerinde tüketildiğini ve gül bahçelerinin turistlerin ilgisini çektiğini ekledi.
Gül hasadında emeği geçen üreticilere ve gülün değerini bilenlere teşekkür ediyoruz. Isparta'daki gül tarlalarında yoğun mesai harcanarak elde edilen yağlar, dünya çapında parfüm ve kozmetik sektöründe büyük bir öneme sahip.

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