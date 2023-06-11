GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--cocuk-bebek-giyim=

Isparta, Atlı Dayanıklılık Yarışlarında Unutulmaz Bir Ev Sahipliği Yaptı

Isparta, Atlı Dayanıklılık Yarışlarında Unutulmaz Bir Ev Sahipliği Yaptı
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta, Türkiye'de uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaparak Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Bu yarışlarda CEI1*, CEI2*, ve Türkiye'de ilk kez CEI3* (160 km) kategorilerinde yarışlar düzenlendi. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, İran, Bulgaristan ve Yunanistan gibi farklı ülkelerden 100 binici katıldı ve 2 gün boyunca atlarıyla birlikte gül bahçeleri arasında doğanın eşsiz güzelliğiyle yarıştı.
Isparta Valiliği, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve diğer kamu kurumları tarafından düzenlenen bu yarışlar, Uluslararası Binicilik Federasyonu ile Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yarışlar, Isparta Atlı Spor Kulübü'nde yapıldı.
Yarışlara katılan biniciler, belirlenen kilometrelik parkuru tamamladıktan sonra dinlenme alanına alındı. Burada 40 dakika dinlenme süresinin ardından veteriner kontrolünden geçen atlar, bir sonraki tura devam etmek üzere yarışlara devam etti. Yarışlar ulusal ve uluslararası olmak üzere farklı mesafelerde gerçekleştirildi, uluslararası kategoride 100, 120 ve 160 kilometre mesafeleri yarışıldı.
CEI3* (160 km) kategorisinde dereceye giren atlar, Türkiye Milli Takımı'nda yer alacak ve Eylül ayında Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.
Bu özel organizasyonun Haziran ayında gerçekleşmesi, Isparta'nın gül hasat sezonunda olmasının da bir anlam taşıdı. Biniciler, atlarıyla birlikte gül bahçeleri arasında doğanın benzersiz güzelliğiyle yarıştılar.
Yarışları yakından takip eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın memnuniyetini dile getirdi ve emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, hakemlere, veterinerlere, antrenörlere ve diğer katılımcılara teşekkürlerini iletti.
Yarışların sonunda bir ödül töreni düzenlendi. Törene Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tüm General Emre Tayanç, Gönen Kaymakamı Ali Argana, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Çelik, Devlet Demir Yolları Bölge Müdür Yardımcısı Furkan Zengin, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Önder Karaeş ve diğer davetliler katıldı. Protokol üyeleri, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti. Organizasyon, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
 
dsc03623dsc03610dsc03593dsc03508dsc03501dsc03491dsc03489dsc03478dsc03466dsc03458dsc03431-1dsc03422-11-367dsc04073dsc04052dsc04046dsc04037dsc04012dsc04003dsc03994dsc03981dsc03947dsc03919dsc03912dsc03892dsc03881dsc03834dsc03793dsc03775dsc03761dsc03751dsc03739dsc03737dsc03732dsc03727dsc03713dsc03709
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğirdir'de Sorkuncak Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği Coşkuyla Kutlandı
Isparta'da 6. Kattan Düşen Genç Kızın Durumu Ağır!
Isparta'da Üniversite Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanı
Isparta çevresinde Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Isparta'nın Doğal Gül ve Lavanta Ürünleri: Eylül Minel ile Eşsiz Bir Deneyim
Ergün Isı, 26. Isparta SANTEK Fuarı'nda Özel Kampanyalar ve İndirimler Sunuyor!
Burdur'da Kafa Kafaya Çarpışan İki Otomobilde 5 Ölü, 5 Yaralı
Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Milyonlar merakla bekliyordu...
Isparta'da uluslararası bir organizasyon gerçekleşiyor
ISPARTA ASKF BAŞKANI DEĞİŞTİ
Köylerimize Yapılan Yatırımlarla Altyapı Güçlendiriliyor
Benzine ve Motorine Zam Geldi: Fiyatlar Pompa Fiyatlarına Yansıdı
Maaşları Artıracak Kanun Teklifi Meclis'e Geliyor, Milyonların Gözü Gündemde!
İçişleri Bakanı Yerlikaya: EGM 2023 Yılı Atama İşlemleri Tamamlandı
Yeni emeklilik sistemi geliyor!
Dolarda Yeni Zirve! Borsa ve Altın Yükselişte
Emekli Maaşına Yapılacak Olası Zamda Son Rakamlar Belli Oldu
LPG, Benzin ve Motorine Büyük Zam Geliyor!
Isparta'da ücretsiz 10.000 adet armut fidanını ücretsiz dağıtacak
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Aranan Şahısları Yakalayarak İnfaz Kurumuna Teslim Etti
26. Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı Açıldı
Asgari ücret zammında geri sayım başladı
Motorin Zammı Pompaya Yansıdı! Benzin İçin Yeni Zam Bekleniyor
Emekli Maaşı ve İkramiyeler Kurban Bayramı Öncesinde Ödenecek!
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak Açıklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-perde-tasarim-imalati isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

26. Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı Açıldı 26. Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı Açıldı 07 Haziran 2023
Isparta'da 6. Kattan Düşen Genç Kızın Durumu Ağır!Isparta'da 6. Kattan Düşen Genç Kızın Durumu Ağır!11 Haziran 2023
Isparta'da ücretsiz 10.000 adet armut fidanını ücretsiz dağıtacakIsparta'da ücretsiz 10.000 adet armut fidanını ücretsiz dağıtacak08 Haziran 2023
Burdur'da Kafa Kafaya Çarpışan İki Otomobilde 5 Ölü, 5 Yaralı Burdur'da Kafa Kafaya Çarpışan İki Otomobilde 5 Ölü, 5 Yaralı 10 Haziran 2023
Isparta'nın Doğal Gül ve Lavanta Ürünleri: Eylül Minel ile Eşsiz Bir Deneyim Isparta'nın Doğal Gül ve Lavanta Ürünleri: Eylül Minel ile Eşsiz Bir Deneyim 10 Haziran 2023
Noterlerde Yeni Dönem Başlıyor!Noterlerde Yeni Dönem Başlıyor!05 Haziran 2023
Profesyonel Mobilya Kurulumu, Montajı ve Tamiri için Isparta Rasyonel Mobilya Yanınızda!Profesyonel Mobilya Kurulumu, Montajı ve Tamiri için Isparta Rasyonel Mobilya Yanınızda!07 Haziran 2023
Emekli Maaşı ve İkramiyeler Kurban Bayramı Öncesinde Ödenecek! Emekli Maaşı ve İkramiyeler Kurban Bayramı Öncesinde Ödenecek! 07 Haziran 2023
Isparta ​Gül Festivali Merve Özbey konseriyle sona erdiIsparta ​Gül Festivali Merve Özbey konseriyle sona erdi05 Haziran 2023
Isparta Haber: Tiyatro Şenliği 5 Haziran’da Başlıyor!Isparta Haber: Tiyatro Şenliği 5 Haziran’da Başlıyor!06 Haziran 2023
2023 Perde Modelleri Isparta'nın En Büyük Perde Satıcısı Papatya Perde'de!2023 Perde Modelleri Isparta'nın En Büyük Perde Satıcısı Papatya Perde'de!06 Haziran 2023
Isparta'da uluslararası bir organizasyon gerçekleşiyorIsparta'da uluslararası bir organizasyon gerçekleşiyor09 Haziran 2023
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Büyük Başarı: Uyuşturucu Ticaretine Darbe Vuruldu!Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Büyük Başarı: Uyuşturucu Ticaretine Darbe Vuruldu!06 Haziran 2023
LPG, Benzin ve Motorine Büyük Zam Geliyor!LPG, Benzin ve Motorine Büyük Zam Geliyor!08 Haziran 2023
Benzine ve Motorine Zam Geldi: Fiyatlar Pompa Fiyatlarına YansıdıBenzine ve Motorine Zam Geldi: Fiyatlar Pompa Fiyatlarına Yansıdı09 Haziran 2023
Yeni emeklilik sistemi geliyor!Yeni emeklilik sistemi geliyor!08 Haziran 2023
Emekli Maaşına Yapılacak Olası Zamda Son Rakamlar Belli OlduEmekli Maaşına Yapılacak Olası Zamda Son Rakamlar Belli Oldu08 Haziran 2023
Kurban Bayramı İkramiyeleri Bomba Gibi Geliyor! İşte Ödeme Tarihleri ve Detaylar!Kurban Bayramı İkramiyeleri Bomba Gibi Geliyor! İşte Ödeme Tarihleri ve Detaylar!05 Haziran 2023
Aylıklardaki 5 aylık zam farkı açıklandı: Memur ve emekliler dikkatAylıklardaki 5 aylık zam farkı açıklandı: Memur ve emekliler dikkat05 Haziran 2023
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak AçıklandıKurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak Açıklandı06 Haziran 2023