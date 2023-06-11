Isparta, Türkiye'de uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaparak Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Bu yarışlarda CEI1*, CEI2*, ve Türkiye'de ilk kez CEI3* (160 km) kategorilerinde yarışlar düzenlendi. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, İran, Bulgaristan ve Yunanistan gibi farklı ülkelerden 100 binici katıldı ve 2 gün boyunca atlarıyla birlikte gül bahçeleri arasında doğanın eşsiz güzelliğiyle yarıştı.Isparta Valiliği, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve diğer kamu kurumları tarafından düzenlenen bu yarışlar, Uluslararası Binicilik Federasyonu ile Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yarışlar, Isparta Atlı Spor Kulübü'nde yapıldı.Yarışlara katılan biniciler, belirlenen kilometrelik parkuru tamamladıktan sonra dinlenme alanına alındı. Burada 40 dakika dinlenme süresinin ardından veteriner kontrolünden geçen atlar, bir sonraki tura devam etmek üzere yarışlara devam etti. Yarışlar ulusal ve uluslararası olmak üzere farklı mesafelerde gerçekleştirildi, uluslararası kategoride 100, 120 ve 160 kilometre mesafeleri yarışıldı.CEI3* (160 km) kategorisinde dereceye giren atlar, Türkiye Milli Takımı'nda yer alacak ve Eylül ayında Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.Bu özel organizasyonun Haziran ayında gerçekleşmesi, Isparta'nın gül hasat sezonunda olmasının da bir anlam taşıdı. Biniciler, atlarıyla birlikte gül bahçeleri arasında doğanın benzersiz güzelliğiyle yarıştılar.Yarışları yakından takip eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın memnuniyetini dile getirdi ve emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, hakemlere, veterinerlere, antrenörlere ve diğer katılımcılara teşekkürlerini iletti.Yarışların sonunda bir ödül töreni düzenlendi. Törene Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tüm General Emre Tayanç, Gönen Kaymakamı Ali Argana, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Çelik, Devlet Demir Yolları Bölge Müdür Yardımcısı Furkan Zengin, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Önder Karaeş ve diğer davetliler katıldı. Protokol üyeleri, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti. Organizasyon, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.