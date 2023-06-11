GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--cocuk-bebek-giyim=

Eğirdir'de Sorkuncak Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Eğirdir Gölü Manzaralı Şenlikte Gül Hasadı ve Uçurtma Eğlencesi Bir Araya Geldi

Eğirdir'de Sorkuncak Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği Coşkuyla Kutlandı
ISPARTA
G.Tarihi: 11.06.2023 17:34
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
 Eğirdir'de Sorkuncak Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği Coşkuyla Kutlandı
 Eğirdir Gölü Manzaralı Şenlikte Gül Hasadı ve Uçurtma Eğlencesi Bir Araya Geldi

 Eğirdir ilçesinin Sorkuncak köyünde, 6. Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği renkli bir atmosferde gerçekleşti. Yağmurlu havaya rağmen ilgi gören etkinlik, muhteşem Eğirdir gölü manzarasının eşlik ettiği Sorkuncak'ın gül ve lavanta tarlalarında düzenlendi. Vali Aydın Baruş ve birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşen şenlikte, çocuklar ve yetişkinler uçurtma uçurma eğlencesiyle doyasıya eğlendi. Şenliğin açılış konuşmasında Vali Baruş, Sorkuncak köyünün güzelliklerini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti ve gülün Isparta ve Eğirdir için önemine değindi. Şenlikte gerçekleştirilen etkinlikler ve ödül töreninin ardından Vali Baruş ve diğer konuklar, muhteşem Eğirdir manzaralı gül bahçesine geçerek gül topladı ve çiftçilere bereketli hasatlar diledi. Eğirdir'deki bu renkli etkinlik, katılımcılar arasında büyük memnuniyet yarattı.

HABERİN DETAYLARI ŞÖYLE
Eğirdir ilçesinin büyüleyici manzarası eşliğinde, Sorkuncak köyünde düzenlenen 6. Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği, coşkulu bir atmosferde kutlandı. Muhteşem Eğirdir gölü manzarasının yanı başındaki Sorkuncak'ın gül ve lavanta tarlalarında gerçekleştirilen şenlik, yağmurlu havaya rağmen yoğun ilgi gördü.
Vali Aydın Baruş, eşi Nagihan Baruş, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve ilçe protokolünün yanı sıra birçok vatandaş, şenliğe katıldı. Gökyüzünü renklendiren uçurtmalarla dolu olan etkinlik, çocukların ve yetişkinlerin keyifli bir gün geçirmesini sağladı.
Şenliğin açılış konuşmasında Vali Baruş, Sorkuncak köyünün muhteşem manzarasında bu tür bir etkinliği düzenleyen herkese teşekkürlerini iletti ve köy için böylesine bir festivalin büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Baruş, değerli misafirlere Sorkuncak'ın gül hasadının ve gülün önemini anlatarak, Isparta'nın dünya gül yağı ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığını belirtti.
Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Sorkuncak Muhtarı Muhammet Ali Ertürk de konuşmalarında katılımcılara teşekkür ederek, misafirleri selamladılar.
Şenlik kapsamında Sorkuncaklı çocuklar tarafından ilahi dinletisi ve skeç gösterisi gerçekleştirildi. Ayrıca, köyde yaşayan gençler arasında yumurta taşıma, çuval ve halat çekme gibi yarışmalar düzenlendi. Gösteri ve yarışmaların ardından Vali Baruş, uçurtma yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdi.
Şenlik alanından muhteşem Eğirdir manzaralı gül bahçesine geçen Vali Baruş ve eşi, burada gül topladı ve çiftçilere bereketli hasatlar temennisinde bulundu. Konuklar da gül toplayarak eşsiz manzaranın tadını çıkardılar.
Eğirdir'deki bu renkli etkinlik, Sorkuncak köyünde yaşayanların gül hasadıyla birlikte uçurtma şenliği eğlencesini bir araya getirdiği, katılımcılar arasında büyük memnuniyet yaratan bir etkinlik oldu.
 
347550685-572799991702154-3186109357719656094-n347410297-572799965035490-2960900065309044498-n347407659-572799918368828-4074062099078800886-n347255811-572799868368833-2568868492456235020-n347585821-572799845035502-819518091574397353-n347559997-572799798368840-9182143616544930790-n347413213-572799745035512-7456698057672076707-n347566046-572799708368849-614694691075647616-n347243113-572799641702189-2472585351190356956-n347247052-572799661702187-1463006992348658545-n347262806-572799591702194-6486877861576056771-n347260116-572799505035536-6764985644637892300-n347582074-572799471702206-6251001828627453253-n347386085-572799485035538-1746879195954037434-n347410381-572799398368880-1864086867738704083-n347414920-572799375035549-8865653780771104481-n347578592-572799371702216-326290029680885484-n347244117-572799315035555-7728145373743892555-n347402786-572799265035560-4295168657450564513-n347398432-572799255035561-3566404617496754631-n347555125-572799198368900-7956552409669586942-n347271264-572799158368904-6706340187753781337-n347241942-572799148368905-5431148644459401806-n347420005-572799048368915-1160566074741003181-n347405172-572799058368914-7227497352126046008-n347431445-572799035035583-7129954254419518182-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğirdir'de Sorkuncak Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği Coşkuyla Kutlandı
Isparta'da 6. Kattan Düşen Genç Kızın Durumu Ağır!
Isparta'da Üniversite Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanı
Isparta çevresinde Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Isparta'nın Doğal Gül ve Lavanta Ürünleri: Eylül Minel ile Eşsiz Bir Deneyim
Ergün Isı, 26. Isparta SANTEK Fuarı'nda Özel Kampanyalar ve İndirimler Sunuyor!
Burdur'da Kafa Kafaya Çarpışan İki Otomobilde 5 Ölü, 5 Yaralı
Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Milyonlar merakla bekliyordu...
Isparta'da uluslararası bir organizasyon gerçekleşiyor
ISPARTA ASKF BAŞKANI DEĞİŞTİ
Köylerimize Yapılan Yatırımlarla Altyapı Güçlendiriliyor
Benzine ve Motorine Zam Geldi: Fiyatlar Pompa Fiyatlarına Yansıdı
Maaşları Artıracak Kanun Teklifi Meclis'e Geliyor, Milyonların Gözü Gündemde!
İçişleri Bakanı Yerlikaya: EGM 2023 Yılı Atama İşlemleri Tamamlandı
Yeni emeklilik sistemi geliyor!
Dolarda Yeni Zirve! Borsa ve Altın Yükselişte
Emekli Maaşına Yapılacak Olası Zamda Son Rakamlar Belli Oldu
LPG, Benzin ve Motorine Büyük Zam Geliyor!
Isparta'da ücretsiz 10.000 adet armut fidanını ücretsiz dağıtacak
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Aranan Şahısları Yakalayarak İnfaz Kurumuna Teslim Etti
26. Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı Açıldı
Asgari ücret zammında geri sayım başladı
Motorin Zammı Pompaya Yansıdı! Benzin İçin Yeni Zam Bekleniyor
Emekli Maaşı ve İkramiyeler Kurban Bayramı Öncesinde Ödenecek!
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak Açıklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-perde-tasarim-imalati isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

26. Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı Açıldı 26. Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı Açıldı 07 Haziran 2023
Isparta'da 6. Kattan Düşen Genç Kızın Durumu Ağır!Isparta'da 6. Kattan Düşen Genç Kızın Durumu Ağır!11 Haziran 2023
Isparta'da ücretsiz 10.000 adet armut fidanını ücretsiz dağıtacakIsparta'da ücretsiz 10.000 adet armut fidanını ücretsiz dağıtacak08 Haziran 2023
Burdur'da Kafa Kafaya Çarpışan İki Otomobilde 5 Ölü, 5 Yaralı Burdur'da Kafa Kafaya Çarpışan İki Otomobilde 5 Ölü, 5 Yaralı 10 Haziran 2023
Isparta'nın Doğal Gül ve Lavanta Ürünleri: Eylül Minel ile Eşsiz Bir Deneyim Isparta'nın Doğal Gül ve Lavanta Ürünleri: Eylül Minel ile Eşsiz Bir Deneyim 10 Haziran 2023
Noterlerde Yeni Dönem Başlıyor!Noterlerde Yeni Dönem Başlıyor!05 Haziran 2023
Profesyonel Mobilya Kurulumu, Montajı ve Tamiri için Isparta Rasyonel Mobilya Yanınızda!Profesyonel Mobilya Kurulumu, Montajı ve Tamiri için Isparta Rasyonel Mobilya Yanınızda!07 Haziran 2023
Emekli Maaşı ve İkramiyeler Kurban Bayramı Öncesinde Ödenecek! Emekli Maaşı ve İkramiyeler Kurban Bayramı Öncesinde Ödenecek! 07 Haziran 2023
Isparta ​Gül Festivali Merve Özbey konseriyle sona erdiIsparta ​Gül Festivali Merve Özbey konseriyle sona erdi05 Haziran 2023
Isparta Haber: Tiyatro Şenliği 5 Haziran’da Başlıyor!Isparta Haber: Tiyatro Şenliği 5 Haziran’da Başlıyor!06 Haziran 2023
2023 Perde Modelleri Isparta'nın En Büyük Perde Satıcısı Papatya Perde'de!2023 Perde Modelleri Isparta'nın En Büyük Perde Satıcısı Papatya Perde'de!06 Haziran 2023
Isparta'da uluslararası bir organizasyon gerçekleşiyorIsparta'da uluslararası bir organizasyon gerçekleşiyor09 Haziran 2023
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Büyük Başarı: Uyuşturucu Ticaretine Darbe Vuruldu!Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Büyük Başarı: Uyuşturucu Ticaretine Darbe Vuruldu!06 Haziran 2023
LPG, Benzin ve Motorine Büyük Zam Geliyor!LPG, Benzin ve Motorine Büyük Zam Geliyor!08 Haziran 2023
Benzine ve Motorine Zam Geldi: Fiyatlar Pompa Fiyatlarına YansıdıBenzine ve Motorine Zam Geldi: Fiyatlar Pompa Fiyatlarına Yansıdı09 Haziran 2023
Yeni emeklilik sistemi geliyor!Yeni emeklilik sistemi geliyor!08 Haziran 2023
Emekli Maaşına Yapılacak Olası Zamda Son Rakamlar Belli OlduEmekli Maaşına Yapılacak Olası Zamda Son Rakamlar Belli Oldu08 Haziran 2023
Kurban Bayramı İkramiyeleri Bomba Gibi Geliyor! İşte Ödeme Tarihleri ve Detaylar!Kurban Bayramı İkramiyeleri Bomba Gibi Geliyor! İşte Ödeme Tarihleri ve Detaylar!05 Haziran 2023
Aylıklardaki 5 aylık zam farkı açıklandı: Memur ve emekliler dikkatAylıklardaki 5 aylık zam farkı açıklandı: Memur ve emekliler dikkat05 Haziran 2023
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak AçıklandıKurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak Açıklandı06 Haziran 2023