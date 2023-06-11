Eğirdir'de Sorkuncak Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği Coşkuyla Kutlandı

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Eğirdir ilçesinin Sorkuncak köyünde, 6. Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği renkli bir atmosferde gerçekleşti. Yağmurlu havaya rağmen ilgi gören etkinlik, muhteşem Eğirdir gölü manzarasının eşlik ettiği Sorkuncak'ın gül ve lavanta tarlalarında düzenlendi. Vali Aydın Baruş ve birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşen şenlikte, çocuklar ve yetişkinler uçurtma uçurma eğlencesiyle doyasıya eğlendi. Şenliğin açılış konuşmasında Vali Baruş, Sorkuncak köyünün güzelliklerini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti ve gülün Isparta ve Eğirdir için önemine değindi. Şenlikte gerçekleştirilen etkinlikler ve ödül töreninin ardından Vali Baruş ve diğer konuklar, muhteşem Eğirdir manzaralı gül bahçesine geçerek gül topladı ve çiftçilere bereketli hasatlar diledi. Eğirdir'deki bu renkli etkinlik, katılımcılar arasında büyük memnuniyet yarattı.Eğirdir ilçesinin büyüleyici manzarası eşliğinde, Sorkuncak köyünde düzenlenen 6. Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği, coşkulu bir atmosferde kutlandı. Muhteşem Eğirdir gölü manzarasının yanı başındaki Sorkuncak'ın gül ve lavanta tarlalarında gerçekleştirilen şenlik, yağmurlu havaya rağmen yoğun ilgi gördü.Vali Aydın Baruş, eşi Nagihan Baruş, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve ilçe protokolünün yanı sıra birçok vatandaş, şenliğe katıldı. Gökyüzünü renklendiren uçurtmalarla dolu olan etkinlik, çocukların ve yetişkinlerin keyifli bir gün geçirmesini sağladı.Şenliğin açılış konuşmasında Vali Baruş, Sorkuncak köyünün muhteşem manzarasında bu tür bir etkinliği düzenleyen herkese teşekkürlerini iletti ve köy için böylesine bir festivalin büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Baruş, değerli misafirlere Sorkuncak'ın gül hasadının ve gülün önemini anlatarak, Isparta'nın dünya gül yağı ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığını belirtti.Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Sorkuncak Muhtarı Muhammet Ali Ertürk de konuşmalarında katılımcılara teşekkür ederek, misafirleri selamladılar.Şenlik kapsamında Sorkuncaklı çocuklar tarafından ilahi dinletisi ve skeç gösterisi gerçekleştirildi. Ayrıca, köyde yaşayan gençler arasında yumurta taşıma, çuval ve halat çekme gibi yarışmalar düzenlendi. Gösteri ve yarışmaların ardından Vali Baruş, uçurtma yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdi.Şenlik alanından muhteşem Eğirdir manzaralı gül bahçesine geçen Vali Baruş ve eşi, burada gül topladı ve çiftçilere bereketli hasatlar temennisinde bulundu. Konuklar da gül toplayarak eşsiz manzaranın tadını çıkardılar.Eğirdir'deki bu renkli etkinlik, Sorkuncak köyünde yaşayanların gül hasadıyla birlikte uçurtma şenliği eğlencesini bir araya getirdiği, katılımcılar arasında büyük memnuniyet yaratan bir etkinlik oldu.