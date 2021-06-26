Yeşilay Hakkında

Yeşilay 26 Haziran Uyuşturucuyla Mücadele Günü’nde mesaj yayımladıBağımlılıklarla mücadelesini bir asırdan uzun zamandır sürdüren Yeşilay, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde bağımlılıklardan uzak bir yaşamın önemine dikkat çekti. Önleyici çalışmalara büyük önem veren kurum, bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlıklara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyor. Yeşilay, sağlıklı nesillerin yetişmesi hedefiyle aralıksız çalışmaya devam ediyor.Yeşilay’ın Türkiye’de ve dünyada bağımlılıklarla mücadelede öncü bir rol üstlendiğini belirtenşunları söyledi:“Bağımlılık, gençler başta olmak üzere tüm toplumun karşı karşıya olduğu bir risk. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde tek gündem uyuşturucu maddeler gibi gözükse de, bağımlılıkları birbirinden keskin çizgilerle ayırmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Yapılan çalışmalar madde kullanıcılarının yüzde 97’sinin sigarayla, yüzde 58’nin alkolle bu maddeye geçtiklerini gösteriyor. Dolayısıyla biz Yeşilay olarak tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının tümüyle mücadele ediyoruz. 7’den 77’ye her yaş grubunda sağlıklı yaşam bilincini teşvik edecek projelerle önleyici çalışmalara odaklanırken; bağımlı bireylere de YEDAM’larda destek sağlıyoruz. Amacımız bağımlılıklardan uzak; ruhsal, fiziksel ve sosyal olarak sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesini sağlamak. Toplumun tüm kesimlerinin de bunun önemini kavramasını, gönülden Yeşilaylı olarak bize destek olmasını bekliyoruz.”Bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği hedefiyle kurulan YEDAM’ların sayısı Türkiye genelinde 100’ü aştı. YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi ile uyuşturucunun yanı sıra sigara, alkol ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. Bağımlılar ve yakınları YEDAM’a 115 YEDAM Danışma Hattı’ndan ulaşarak destek alabiliyor.1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 81 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de aktif olarak 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahip olan kuruluşudur.