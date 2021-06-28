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​ISPARTA’DA SICAK ASFALT SEZONU BAŞLADI

​ISPARTA’DA SICAK ASFALT SEZONU BAŞLADI
ISPARTA
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ISPARTA’DA SICAK ASFALT SEZONU BAŞLADI
İl Özel İdaresi ekipleri 2021 yılı sıcak asfalt sezonun ilk asfalt çalışması Eğirdir ilçesinde başlatıldı.
Eğirdir- Beydere arasında kalan  8 kilometrelik yolun bu yıl 6 Km’lik kısmında sıcak asfalt çalışması yapılacak. Kalan 2 Km’lik kısımda ise bu yıl gerçekleştirilecek yol genişletme işleminin ardından önümüzdeki sene yolun sıcak asfaltı yapılacak. 
Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde TBMM Başkan Vekili ve Isparta  Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve  İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ile birlikte  sezonunun ilk sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve diğer yetkililerden bilgi aldı,  çalışanlara ise sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak kolaylıklar dilediler.
İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin amacımız Isparta’da bizden hizmet bekleyen vatandaşlarımıza en iyi şekilde diyerek, asfalt çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Bölgede yapılan sıcak asfalt çalışmaları güzergah üzerindeki köy muhtarlarınca da memnuniyetle karşılandı.  Beydere Köyü Muhtarı Ali Dalfidan yolun önemini Eğirdir’in dışa açılan kapısı şeklinde niteledi. 
Isparta İl Özel İdaresinin Türkiye’nin en başarılı kurumlarından biri olduğunu belirten TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta İl Özel idaresinin en büyük avantajının kendi makine parkuru ile ve asfalt plentine sahip olması olduğunu belirterek, bu güne kadar 630 Km’lik yol için 250 milyon liraya harcama yapıldığını söyledi. Başkan Bilgiç, bunun yanında bin kilometrelik sâti kaplama asfaltın  köy grup yollarına döküldüğünü kaydetti. 
Eğirdir’de dün başlayan çalışmalarda bu gün itibari ile bin 400 metrelik sıcak asfaltın serildiğini söyleyen Vali Ömer Seymenoğlu, “yolun standartını biraz daha artırarak asfaltlama işlemini yapıyoruz.  Çevre ilçe ve illerden turizm amaçlı gelen bir çok misafirimiz bu yolu kullanıyor. İl Özel idaremizin güçlü bir alt yapı ve ekipmana sahip önümüzdeki günlerde diğer ilçelerimizde de program dahilinde asfaltlama işimizi yapacağız. Asfaltlama programında emeği gecen başta İl Özel İdaresi personelimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.
 
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