Turkovac aşısına 5 ülke talip oldu

Yerli Koronavirüs aşımız TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarına Türkiye dışında 5 ülke daha dahil oldu. Sağlık Bakanlığı’na, Azerbaycan, Macaristan, Polonya, Özbekistan ve Kırgızistan’dan konuyla ilgili olumlu dönüş olduğu öğrenildi.

5 ÜLKEDEN OLUMLU DÖNÜŞ

ETKİNLİĞİ HESAPLANACAK

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmaları yurt dışına açılıyor. Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC’ın Faz- 3 çalışmasında belirlenen şartları taşıyan 40 bin 800 gönüllü aşılanacak.Yerli aşının Faz-3 çalışmalarının Türkiye dışında beş ülkede de yapılacağı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı’na, Azerbaycan, Macaristan, Polonya, Özbekistan ve Kırgızistan’dan olumlu dönüş olduğu bildirildi.Teknik olarak gönüllü almaya hazırlanan sistem ile ilgili ülkelerin sağlık bakanlıkları iş birliği içinde Faz-3 çalışmasına başlanacak. Gönüllüler belirlendikten sonra yurt dışında da aşılama çalışması başlayacak.Sağlıklı gönüllüler ile yürütülecek Faz-3 klinik çalışmasıyla, aşının güvenliği ve RT-PCR ile doğrulanmış hastalığa karşı koruyuculuğu tespit edilecek.Tüm aşılama sonucunda ise aşının etkinliği hesaplanacak. 5 ülkedeki denemelerde farklı sonuçlar elde edilmesinden dolayı değerlendirmelerin de farklı olacağı öngörülüyor. Aşı olan gönüllüler 1 yıl yakından izlenecek. TURKOVAC aşısının üretime ekimde, acil kullanım onayını ise kasımda alması öngörülüyor.KAYNAK: YENİ ŞAFAK