Windows 11 tanıtıldı! İşte dikkat çeken özellikleri

Dünyada milyonlarca kullanıcının merak ettiği Microsoft geleceğin işletim sistemi olarak nitelendirdiği yeni işletim sistemi Windows 11'i tanıttı. Windows 11' nasıl indirebilirsiniz. İşte tüm yenilikler ve özellikleri...

WİNDOWS 11 ÜCRETSİZ OLARAK YÜKLENEBİLECEK

BAĞLANTI KURMANIN YENİ YOLLARI

BİRDEN FAZLA İŞİ KOLAYCA YAPMA İMKANI SUNUYOR

YILDA SADECE BİR GÜNCELLEME

WINDOWS 11'LE GELEN YENİLİKLER

WINDOWS 11'İ NASIL İNDİREBİLİRSİNİZ?

WİNDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre Windows 10 kullanan bütün cihazlar yeni Windows 11'i ücretsiz olarak yükleyebilecek.Windows 11, taze bir deneyimle tutkularınızın peşinden gidebileceğiniz sakin bir alan sağlar. Yenilenen Başlat menüsünden sevdiğiniz kişilere, haberlere, oyunlara ve içeriklere bağlanmanın yeni yollarına varan birçok yenilik barındıran Windows 11 sayesinde doğal bir şekilde düşünün, kendinizi ifade edin ve içerik üretin.Microsoft Teams ile masaüstünüzdeyken önemsediğiniz kişilerle anında bağlantı kurun. Karşınızdaki kişi hangi cihazda olursa olsun ücretsiz arama gerçekleştirin veya sohbet edin.Yerleştirme düzenleri, Masaüstleri ve daha sezgisel yeni bir yeniden yerleştirme deneyimi gibi araçlarla ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara erişin ve birden fazla işi kolayca yapın.Microsoft yeni nesil Windows ile birlikte güncelleme politikasını da değiştiriyor. Şirket Windows 11 için yılda sadece bir büyük güncelleme yayınlayacak.Yine de Windows 11'in 64 GB hafıza be 4GB RAM'e ihtiyaç duyması bütün cihazların Windows 11'i alamayacağına işaret ediyor.Ancak bunun için ortada bir tarih yok. İddialara göre Microsoft, Windows 10'u 2025 yılında emekliye ayrılacak.Microsoft Edge ve seçebileceğiniz çok sayıda Arabirim Öğesi ile en çok önemsediğiniz haberleri, bilgileri ve eğlence içeriklerini hızla takip edebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz uygulamaları ve sevdiğiniz dizileri yeni Microsoft Store'da kolayca bulabilirsiniz.Yeni işletim sistemi kullanıcılara Android uygulamaları, Windows üzerinde çalıştırma imkanı sağlayacak. Panay ayrıca birçok yeni güvenlik güncellemesinin Windows 11'le geleceğini aktardı. Kullanıcılar, Windows 10'daki güvenlik açıklarından şikayetçiydi.Microsoft Başlangıç sekmesini sol alt köşeden kaldırıp ortaya çekiyor. Ayrıca merkeze yerleştirilmiş bu Başlangıç sekmesinin karanlık modu da bulunuyor.Yeni araçlar sekmesindeki bildirimlerin kişiselleşeceği belirtildi. Ayrıca Microsoft Teams de yeni Windows 11'de standart olarak kullanıma sunulacak. Windows 10'da Microsoft Teams uygulamasını çalıştırmak isteyen kullanıcılar Teams'i indirmek zorunda.Microsoft 2015 yılında Windows 10'u tanıttığında bunun son işletim sistemi olacağını söylemişti. Ancak aradan birkaç yıl geçmeden yeni işletim sisteminin hazırlıkları başladı. 2025 ise Windows 10'un emekliye ayrılacağı tarih olacak.Windows 11'i geliştirici olarak indirmek için Microsoft'un Windows Insider programına katılmak gerekiyor. Windows Insider'a katılmanın birden fazla yolu bulunuyor. İlk olarak Windows 10'a sahip bir cihazla direkt başvuru yapabilirsiniz. Windows 10'da Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Insider Ayarları (sol en altta) adımlarını takip ederek başvuru yapabilirsiniz.Bir diğer seçenek ise Microsoft'ın sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirmek.Buradaki bağlantıya tıklayarak Insider sürümlerini indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Yine de uyarıda bulunmak gerekiyor önceden sızdırılan Windows 11 ISO dosyasını internetten bulup indirmek cihazınız için tehlikeli olabilir.İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)Bellek: 4 GB RAMDepolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazıGrafik kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.xEkran: 9 inçten büyük, HD Çözünürlük (720p)İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir.