Yerel Seçimlerde Oy Kullanma Süreci ve Kuralları

31 Mart'ta gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy pusulaları ve oy kullanma kuralları belirlendi. Seçmenler, aşağıdaki 5 adımı takip ederek oy kullanmalı:

Oy Kullanılacak Yeri Öğrenme: Seçmenler, oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden, e-Devlet kapısından, mobil uygulamadan veya telefonla YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilirler. Oy verme günü seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değildir. Kimlik Belgesi: Oy kullanacak seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan resmi bir kimlik belgesi bulundurması gerekmektedir. Bu belgelerden birini veremeyen seçmen oy kullanamaz. Cep Telefonu Kullanımı: Oy verme kabinlerine cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla girilmemesi gerekmektedir. Bu tür cihazların oy verme işlemi tamamlandıktan sonra iade edilmesi gerekmektedir. Oy Pusulasına İşaret Konulması: Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettikleri adaylar için ayrılan bölüme "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oy kullanmalıdır. Oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmamalı veya işaret konulmamalıdır. Oy pusulası dışında bir şey konulmamalıdır. Oy Kullanma ve İmza: Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atmalıdır.

Diğer Detaylar:

Oy verme saatleri, illere göre farklılık göstermektedir. Bazı illerde oy verme saatleri 07:00-16:00, diğer illerde ise 08:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

Yanlış oy kullandığını düşünen seçmenlere yenisi verilmeyecektir.

Belirtilen kurallara uymayan oy pusulları geçersiz sayılacaktır.

Yerel seçimlerde oy kullanma sürecindeki bu kurallara dikkat edilmesi, adil ve düzenli bir seçim sürecinin sağlanması açısından önemlidir.