MEB flaş değişikliği duyurdu 'Karneler tamamen değişti'

MEB'den Karnelerde Yenilik: Sosyal Etkinlikler Artık Derecelendirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin karne alırken sadece akademik başarılarını değil aynı zamanda sosyal etkinliklere katılımlarını da görebilecekleri yeni bir sistem duyurdu. Bu yeni düzenlemeye göre, karnelerde öğrencilerin katıldıkları sosyal etkinlikler ve bu etkinliklere katılım durumları da yer alacak.

Sosyal Etkinlikler 5 Ana Başlık Altında Değerlendirilecek: Okul içi ve dışında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti gibi sosyal etkinlikler, karnelerde ayrı bir bölümde yer alacak.

Okul içi ve dışında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti gibi sosyal etkinlikler, karnelerde ayrı bir bölümde yer alacak. Derecelendirme Sistemi: Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımları, "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" gibi kriterlere göre 4 farklı düzeyde derecelendirilecek.

Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımları, "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" gibi kriterlere göre 4 farklı düzeyde derecelendirilecek. Çeşitli Katılım Alanları: Sosyal etkinlikler, okul etkinlikleri, merkezi etkinlikler ve okul dışı bireysel etkinlikler olmak üzere üç kategoride değerlendirilecek. Bu kategorilerde öğrencilerin katıldığı etkinliklerin kaydı e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Sosyal etkinlikler, okul etkinlikleri, merkezi etkinlikler ve okul dışı bireysel etkinlikler olmak üzere üç kategoride değerlendirilecek. Bu kategorilerde öğrencilerin katıldığı etkinliklerin kaydı e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. MEB Kılavuzu: Bu yeni düzenlemeyle ilgili olarak MEB tarafından bir kılavuz yayınlandı. Kılavuz, sosyal etkinliklerin türleri ve kategorileri hakkında detaylı bilgi içermekte ve etkinliklerin e-Okul sistemine nasıl kaydedileceği konusunda örnekler sunmaktadır.

Bu yenilik, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil aynı zamanda sosyal etkinliklere katılımlarını da görmelerine olanak tanıyarak öğrencilerin gelişimine daha kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.