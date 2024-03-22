SGK Uzmanı Ali Tezel ilk kez açıkladı 'Emeklileri isyan ettirecek iddia'



SGK Uzmanı Ali Tezel'in açıklamalarına göre, emeklilikte çifte maaş düzenlemesi ve tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili önemli değişiklikler planlanıyor. Ancak bu değişiklikler emekliler arasında tartışma yaratabilir ve tepkilere neden olabilir. İşte öne çıkan noktalar:

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi:

Çalışanlar, emekliliklerinde ikinci bir emeklilik geliri elde etmek için ikinci basamak emeklilik sistemine geçecekler.

Emekli olduklarında, sosyal güvenlik sistemi yanında tamamlayıcı emeklilik sisteminden de emeklilik maaşı alacaklar.

Emeklilik Yaşı ve Aylık Bağlama Oranları:

Emeklilik yaşının kademeli olarak 65'e çıkarılması planlanıyor. 1999 sonrası işe girenler için bu süreç kademeli olarak uygulanacak ve emeklilik yaşı 65 veya 70'e kadar çıkabilecek.

Aylık bağlama oranlarının %25'e kadar düşürülmesi gündemde. Şu anda %28 olan aylık bağlama oranının %25'e indirilmesiyle daha düşük emekli maaşları öngörülüyor.

Bu değişikliklerin emekliler arasında endişe ve tepkilere neden olabileceği öngörülüyor, özellikle geçim sıkıntısı çeken emeklilerin bu konuda hassasiyet göstereceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, ilgili kurumların ve hükümetin emeklilerin yaşamlarını etkileyecek bu tür değişiklikleri dikkatle yönetmesi gerekebilir.