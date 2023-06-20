Son dakika haberine göre, gece yarısından itibaren akaryakıta yeni bir zam yapıldı ve bu zam pompa fiyatlarına yansıdı. Mazotun litre fiyatına 1 lira 64 kuruşluk bir zam yapıldı. Bu zam, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimlerin akaryakıt fiyatları üzerindeki etkilerinin devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Benzin fiyatlarına ise şu anda herhangi bir zam veya indirim haberine rastlanmamaktadır. Öncesinde 28 Mayıs öncesinde yapılan benzine yönelik iki zam iptal edilmişti. Ancak son gelişmelerde herhangi bir fiyat değişikliği bulunmamaktadır.

Güncel pompa fiyatlarına göre, 20 Haziran 2023 Salı itibarıyla İstanbul'da benzinin litre fiyatı 24,03 TL, motorinin litre fiyatı 23,80 TL ve LPG'nin litre fiyatı 11,19 TL olarak belirlendi.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 24,44 TL, motorinin litre fiyatı 24,21 TL ve LPG'nin litre fiyatı 11,23 TL iken İzmir'de benzinin litre fiyatı 24,51 TL, motorinin litre fiyatı 24,38 TL ve LPG'nin litre fiyatı 11,01 TL olarak kaydedildi.