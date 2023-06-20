Fatih Sezer, 50 Yıllık Tecrübesiyle İsparta Konaklarını Minyatürlerle Hayat Veriyor

Isparta'nın yerel ahşap ustası Fatih Sezer, şehirdeki otantik konakların birebir minyatürlerini yaparak büyük ilgi topluyor. 50 yıllık meslek deneyimini aktardığı bu maketler, hemşerileri ve turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Isparta'nın yeşilliğinde yer alan eski konaklar, sokakları süsleyen tarih kokan evler, şimdi ise bu otantik evlerle birlikte Isparta sokaklarında ve Fatih Sezer'in ahşap atölyesinde canlanıyor.Fatih Sezer, memleketinden ilham alarak tasarladığı maketleri kendi atölyesinde süsleyerek hayata geçiriyor. 53 yıldır ahşaba hayat veren usta, en büyük hobisi olan tarihi Isparta evlerini birebir minyatürler olarak yapmaktan büyük mutluluk duyuyor. Minyatür evlerin çiziminden yapımına kadar her aşamada Fatih Usta'nın emeği görülüyor.Otantik bir evin minyatürünü ve maketini yapmak hiç kolay değil. Fatih Sezer, yaptığı açıklamada, "Önce çiziyorum, yapıyorum, yapıştırıyorum. Tabii ki hepsi belli bir sırayla oluyor. Ev yapar gibi kat kat yükseltmeniz gerekiyor. Ayrı ayrı boyanıyor. Pervazları, duvarları, camları içeriden takılıyor" diyor.Tasarım hariç imalatı 45 gün süren bu minyatür evler, gerçekçi detaylarıyla görenleri hayran bırakıyor. Fatih Sezer'in diğer bir becerisi ise cam şişelerin içine yerleştirdiği maketler. Isparta halı tezgahları şişe içerisinde yapıldığında ise izleyenleri büyülemektedir. Muhabirin "Şişeleri kesiyor musunuz?" sorusuna ise Usta Sezer, "Asla! Kesik veya çizik bulana sıfır araba!" şeklinde cevap veriyor.Tarihi ev ve halı tezgahı maketleri, Isparta Kültür Hazinesine de katkı sağlıyor. Fatih Sezer'in bu sanatı sürdürmesi ve evleri bir mini şehir tarzında sunması, Isparta'nın tarihi mirasının korunmasına katkıda bulunuyor. Tarihi Isparta Evleri'nin maketleri ise Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlanacak. Fatih Sezer'in emek verdiği bu minyatürler, ziyaretçilere Isparta'nın tarihine ve kültürüne dair görsel bir yolculuk sunacak.