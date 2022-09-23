22 Eylül 2022 Perşembe ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



'Asya Kaplan Sivrisineği' uyarısı

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son günlerde cins sivrisinek vakalarında hastanelere başvuruların arttığına dikkat çekerek, popülasyonu artan Aedes Sivrisineğinin taşıyıcı virüslerle insanlarda hastalığa sebebiyet verebileceğini söyledi.



Erdoğan’dan TOKİ müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim tarihine kadar sürecek" dedi.



Erdoğan’dan Yunan bakana tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan bakana sert tepki göstererek, “Biz kendi dönemimiz içerisinde hiçbir Rum’u ülkemizden sürmedik. Ama onların şu anda Batı Trakya’da bizim vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza yaptıkları zulmün haddi hesabı yok" dedi.



Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizinde 100 baz puan indirime giderek, oranı yüzde 12 seviyesine çekti.





Thodex'in kurucusu Fatih Özer iade edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'le ilgili, "Zannediyorum önümüzdeki mahkemede iade edileceğini düşünüyoruz" dedi.





Rusya’dan büyük kaçış

Rusya lideri Putin'in dün sabah itibarıyla kısmi askeri seferberlik ilan etmesi ülkeyi yangın yerine çevirdi. 300 bin yedek askerin göreve çağrılması sonrasında başlayan protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kişi de ülkeyi terk etti.





Türkiye, Lüksemburg’u konuk edecek

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.