19.09.2022 tarihinde Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan alan çalışmalarında yolcu otobüsü içerisinde şüphelişahıs yakalanmıştır.Yakalanan şüpheli şahıs üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda;902,86 gram Uyarıcı nitelikli madde,Yakalanan şüpheli hakkındavesuçlarından işlem yapılmış veDeğerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.