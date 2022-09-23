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Isparta'da narkotik operasyon!

Isparta'da narkotik operasyon!
ISPARTA
G.Tarihi: 22.09.2022 18:09
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ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
19.09.2022 tarihinde Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan alan çalışmalarında yolcu otobüsü içerisinde şüpheli 1 şahıs yakalanmıştır.
          Yakalanan şüpheli şahıs üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda;
902,86 gram Uyarıcı nitelikli madde,
Yakalanan şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılmış ve şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
 
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
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