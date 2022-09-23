NETİSA ve SAKURA şirketlerinin sahibi Ispartalı İş insanı Tamer Cantekin, şehrinin takımı Ispartaspor'a sponsorluk desteğinde bulundu.Merkezi Ankara'da bulunan bireysel ve endüstriyel soğutma sektöründe hizmet veren NETİSA ve SAKURA şirketlerinin sahibi, Yalvaçlı iş insanı Tamer Cantekin, doğup büyüdüğü topraklara bir hizmette daha bulundu.Cantekin Ispartaspor'a maddi destekte bulunmak için sponsorluk sözleşmesine imza attı.Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Ispartaspor'a şehir sevdalıları destek olmaya devam ediyor.Ispartaspor'un, Perşembe günü SDÜ Stadyumunda gerçekleştirdiği idmanını takip eden İş insanı Cantekin, futbolculara ve teknik heyete önce baklava ikramında bulundu, ardından da sponsorluk için imza attı.İmza töreninde hazır bulunan Kulüp 2. Başkanı Gültekin Özdemir , desteklerinden dolayı Tamer Cantekin' e teşekkürlerini sundu.Sponsorluk anlaşması sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Tamer Cantekin, 'Şehrimizin ortak değeri olan Ispartaspor'a destek olmak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin değişemez sevdası olan yeşil pembeli ekibin sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Eski günlerde olduğu gibi kısa zamanda takımımızı 1. Lig de görmek bizlerin gurur kaynağı olacaktır' dedi.Ispartaspor yönetimi ve teknik heyeti Cantekin'e desteklerinden dolayı ayrıca teşekkürlerini sundular.