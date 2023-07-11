Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2023 yılı için öngörülen tarife değişiklikleri, torba yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuldu. Otomobillerin yanı sıra otobüs, panelvan, uçak, helikopter ve motosiklet gibi taşıtları da etkileyecek olan düzenleme, bu hafta içerisinde görüşülerek Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.
Yeni tarife, araç sahiplerini iki taksit halinde ilave MTV ödemesi yapmaya yönlendirecek. Örneğin, 1-3 yaş aralığındaki otomobil sahipleri, taşıt değerlerine bağlı olarak 4.240 TL ila 5.090 TL arasında yıllık MTV ödeyecekler.
Motosiklet sahipleri için ise 2023 yılında en az 791 TL MTV ödemesi bekleniyor. Silindir hacmine göre değişen tarifeye göre, motosikletler için ödenecek MTV miktarı 791 TL ile 10.232 TL arasında değişecek.
Yeni tarife ile birlikte araç sahipleri, daha yüksek MTV ödemeleriyle karşılaşacaklar. Fiat Egea Sedan gibi popüler otomobillerin MTV tutarı 8.870 TL'yi bulacak.
Bu düzenlemeyle birlikte araç sahiplerinin MTV ödemelerinde artış yaşanacak ve bu durum araç sahipleri için mali bir yük oluşturabilecektir.
İŞTE ARAÇ ARAÇ MTV TARİFELERİ
Örneğin, 1-3 yaş aralığındaki motosiklet sahipleri 2023 yılında en az 791 TL MTV ödeyecek. Buna göre, 100-250 motor silindir hacmindeki motosikletler için 791 TL, 251-650 silindir hacmindeki motosikletler için 1634 TL, 651-1200 silindir hacmindeki motosiklet için 4 bin 218 TL, 1201 ve üzerindeki motosiklet için ise 10 bin 232 TL MTV ödemesi sürücülerin cebinden çıkmış olacak. Her yıl yeniden değerleme oranına göre artan MTV artış oranı 2023 yılı için yüzde 122.9 olarak belirlenmiş ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanarak artış oranını yüzde 61.5’e indirmişti. Torba yasaya giren teklif geçtiği takdirde, araç sahipleri 2022 yılına göre yeniden yüzde 122.9 zamlı tarife üzerinden MTV ödemiş olacak.
Haziran ayı itibarıyla 808 adet teslimat yapan Togg’un 160 kW gücündeki T10X modelinin MTV’si elektrikli araçlar için belirlenen düzenleme gereği 6 bin 453 TL olmuştu. İlave MTV’nin Resmi Gazete’de yayınlanması halinde bu sene çekiliş sonucu T10X sahibi olacak 20 bin kişi, elektrikli araçları için 12 bin 906 TL MTV ödemiş olacak. Tesla’nın standart menzile sahip Model Y versiyonunu satın alan elektrikli araç sürücüleri ise 2023 yılında 30 bin 904 TL tutarında MTV ödeyecek. Diğer yandan, Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan için bu sene ödenecek toplam MTV tutarı 8 bin 870 TL’yi bulacak.