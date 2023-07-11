Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2023 yılı için öngörülen tarife değişiklikleri, torba yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuldu. Otomobillerin yanı sıra otobüs, panelvan, uçak, helikopter ve motosiklet gibi taşıtları da etkileyecek olan düzenleme, bu hafta içerisinde görüşülerek Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

Yeni tarife, araç sahiplerini iki taksit halinde ilave MTV ödemesi yapmaya yönlendirecek. Örneğin, 1-3 yaş aralığındaki otomobil sahipleri, taşıt değerlerine bağlı olarak 4.240 TL ila 5.090 TL arasında yıllık MTV ödeyecekler.

Motosiklet sahipleri için ise 2023 yılında en az 791 TL MTV ödemesi bekleniyor. Silindir hacmine göre değişen tarifeye göre, motosikletler için ödenecek MTV miktarı 791 TL ile 10.232 TL arasında değişecek.

Yeni tarife ile birlikte araç sahipleri, daha yüksek MTV ödemeleriyle karşılaşacaklar. Fiat Egea Sedan gibi popüler otomobillerin MTV tutarı 8.870 TL'yi bulacak.

Bu düzenlemeyle birlikte araç sahiplerinin MTV ödemelerinde artış yaşanacak ve bu durum araç sahipleri için mali bir yük oluşturabilecektir.



İŞTE ARAÇ ARAÇ MTV TARİFELERİ