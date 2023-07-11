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Isparta'da Sıcak Asfalt Sezonu Celeptaş Köyünden Başladı

Isparta'da Sıcak Asfalt Sezonu Celeptaş Köyünden Başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 10.07.2023 22:40
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Asfalt Sezonu Celeptaş Köyünden Başladı
İl Özel İdaresi asfalt sezonunu Yalvaç ilçesi Celeptaş köyünden başlattı. ‘Şehirde ne varsa köyde de o olacak’ parolasıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Isparta İl Özel İdaresi yılın ilk asfaltını Celeptaş köyünde dökerek sezona başladı. Köyde 2 km sıcak asfalt çalışması yapılacak. İl Özel İdaresi bu yıl 16,2 km’si sıcak asfalt, 44 km’si ise 1. kat ve 2. kat sathi kaplama olmak üzere toplam 60,2 km asfalt çalışması yapacak.
Asfalt sezonunun başlaması dolayısıyla Celeptaş köyünde bir program düzenlendi. Programa Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Av. Osman Zabun, Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Köyde düzenlenen programda dua edilmesi ve kurban kesimiyle İl Özel İdaresi’nin asfalt çalışma sezonu başlamış oldu.
Programa katılanlar ardından çalışanlara kolaylıklar dileyerek sezonun hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Burada bir açıklama yapan Vali Baruş Isparta İl Özel İdaresi’nin Türkiye’de örnek gösterilecek çalışmalar ortaya koyduğunu belirterek Isparta il genelinde köy yollarının toplam 750 km’lik kısmının sıcak asfaltla kaplı olduğunu söyledi.
Vali Baruş açıklamasına şöyle devam etti. “Bu yüksek oran Türkiye’de diğer illerde çok ender görülen bir oran. Burada amaç vatandaşlarımızın ulaşımlarının sağlıklı ve kolay bir şekilde sağlanması. Bu yıl da inşallah 17 güzergahta asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz yaz boyunca. Toplamda bu yıl İl Özel İdaresi olarak KÖYDES projesinden de destek alarak toplam 60,2 km asfalt çalışmasını tamamlamış olacağız. Bu yıl İl Özel İdaresi, Isparta’daki köy yollarının daha ulaşılabilir, vatandaşlarımızın daha rahat kullanabileceği hale getirilmesi için her türlü gayreti ortaya koyacak. Bu yapılan çalışmalarda tabii herkesin katkısı var. Başta sayın Vekillerimiz olmak üzere İl Genel Meclis Başkanımız, İl Genel Meclis Üyelerimiz, İl Özel İdaresi çalışanlarımız canla başla bu çalışmaları yürütüyorlar. Bütün herkese teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu çalışmaların bu şekilde yürütülmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın köy yollarına, kırsal projelere verdiği desteğin de çok büyük katkısı olduğunu bilhassa belirtmek istiyorum. Gerek KÖYDES projesi gerekse İl Özel İdarelerinin yapım programlarında altyapı çalışmalarına ağırlık verilmesi yönündeki talimatları muvacehesinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Kırsal altyapı çalışmalarımız sadece yollardan da ibaret değil. KÖYDES kapsamında bu yıl içme suyu çalışmalarına da ağırlık verdik. Eksiği olan köylerimizin depolarını, GES santrallerini, isale hatlarını ve köy içi şebekelerini de daha iyi hale getiriyoruz. Burada maksat vatandaşlarımızın köyde yaşamlarına devam etmelerini sağlamak. Vatandaşlarımızı köylerinde yaşamlarını devam ettirirlerse hem tarım üretimimiz aksamaz ve ülkemizin ekonomisine olan katkımızı sürdürürüz hem de vatandaşlarımız çoluk, çocuk aileleriyle birlikte geçimlerini güzel bir şekilde devam ettirmek suretiyle köylerimizi şenlendirmeyi sürdürürler. Hayırlı olsun çalışmalarımız, Allah kaza bela vermesin, burada çalışanlarımızın ayağına taş değmesin. Güzel bir şekilde bu çalışmaları tamamlayarak inşallah sezonu kapatırız diyorum” dedi.
Vali Baruş ve beraberindeki heyet son olarak Celeptaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinlediler.
 
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