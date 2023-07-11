Vali Baruş açıklamasına şöyle devam etti. “Bu yüksek oran Türkiye’de diğer illerde çok ender görülen bir oran. Burada amaç vatandaşlarımızın ulaşımlarının sağlıklı ve kolay bir şekilde sağlanması. Bu yıl da inşallah 17 güzergahta asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz yaz boyunca. Toplamda bu yıl İl Özel İdaresi olarak KÖYDES projesinden de destek alarak toplam 60,2 km asfalt çalışmasını tamamlamış olacağız. Bu yıl İl Özel İdaresi, Isparta’daki köy yollarının daha ulaşılabilir, vatandaşlarımızın daha rahat kullanabileceği hale getirilmesi için her türlü gayreti ortaya koyacak. Bu yapılan çalışmalarda tabii herkesin katkısı var. Başta sayın Vekillerimiz olmak üzere İl Genel Meclis Başkanımız, İl Genel Meclis Üyelerimiz, İl Özel İdaresi çalışanlarımız canla başla bu çalışmaları yürütüyorlar. Bütün herkese teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu çalışmaların bu şekilde yürütülmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın köy yollarına, kırsal projelere verdiği desteğin de çok büyük katkısı olduğunu bilhassa belirtmek istiyorum. Gerek KÖYDES projesi gerekse İl Özel İdarelerinin yapım programlarında altyapı çalışmalarına ağırlık verilmesi yönündeki talimatları muvacehesinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Kırsal altyapı çalışmalarımız sadece yollardan da ibaret değil. KÖYDES kapsamında bu yıl içme suyu çalışmalarına da ağırlık verdik. Eksiği olan köylerimizin depolarını, GES santrallerini, isale hatlarını ve köy içi şebekelerini de daha iyi hale getiriyoruz. Burada maksat vatandaşlarımızın köyde yaşamlarına devam etmelerini sağlamak. Vatandaşlarımızı köylerinde yaşamlarını devam ettirirlerse hem tarım üretimimiz aksamaz ve ülkemizin ekonomisine olan katkımızı sürdürürüz hem de vatandaşlarımız çoluk, çocuk aileleriyle birlikte geçimlerini güzel bir şekilde devam ettirmek suretiyle köylerimizi şenlendirmeyi sürdürürler. Hayırlı olsun çalışmalarımız, Allah kaza bela vermesin, burada çalışanlarımızın ayağına taş değmesin. Güzel bir şekilde bu çalışmaları tamamlayarak inşallah sezonu kapatırız diyorum” dedi.