Furkan TÜLÜ, TÜGVA Isparta İl Temsilcisi Olarak Göreve Başladı

TÜGVA Isparta İl Temsilciliği'ne Furkan TÜLÜ atandı. Gençlerle birlikte gerçek bir hikaye oluşturma amacıyla yola çıkan ekip, umut ve inançlarıyla birlikte şehrin tüm gençlerine hizmet etmeyi sürdürecek. Yeni süreçte gençlik vizyonunun temellerini atan ekip, her kesimden gençlere kucak açacak, ötekileştirmeyen bir anlayışla hareket edecek. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve önceki başkan Mücahit Ramazan Baygün'e teşekkür edildi. Bu göreve layık görülen Furkan TÜLÜ'ye başarılar diliyoruz.