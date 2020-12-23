. Bugün Yalvaç ilçesine bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Vali Seymenoğlu, ilçede öncelikli olarak Covid-19’la mücadelenin fedakar savaşçıları Sağlık Çalışanlarını kurumlarında ziyaret etti, üstün gayret ve fedakarlıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür etti.Daha sonra beraberinde ilçe Kaymakamı Murat Kahraman ile birlikte, asayişin sağlanmasının yanında pandemi denetimlerinde de 7 gün 24 esasına göre fedakarca görev yapan Emniyet Çalışanlarını ziyaret eden Vali Seymenoğlu, Emniyet personeline yapmış oldukları özverili çalışmalar için teşekkür ederken, görevlilerden denetimler esnasında asla taviz vermemelerini de istedi.Yalvaç Hükümet Konağı’nda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını da denetleyen Vali Seymenoğlu görev yapan personele özellikle MASKE+MESAFE+TEMİZLİK konularında alınan tedbirlere titizlikle uyumaları konusunda uyarılarda bulunarak, görevlerinde kolaylıklar diledi.