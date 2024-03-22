Yemeksepeti'ne Soruşturma: Nedeni Açıklandı

Yemeksepeti'ne Rekabet Kurumu Soruşturması: Nedeni Açıklandı

Rekabet Kurumu, Yemeksepeti'ni üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasıyla soruşturduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'nin platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutması ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırması iddialarını ele aldı. Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla bir soruşturma başlattı.

Yapılan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Yemeksepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutması ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırması nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu tarafından sonuçlandırılmıştır.

Elde edilen bilgi, belge ve tespitlerin 7 Mart 2024 tarihli toplantısında müzakere edilmesinin ardından, Kurul bulguları ciddi ve yeterli bulmuş ve Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir."