Araç Sahiplerine Zorunlu Gelişmeler: Geri Görüş Asistanı Artık Resmi Olarak Zorunlu

Milyonlarca sürücüyü etkileyen bir değişiklik duyuruldu: Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, araçları ve karayolu trafiğini daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda artan trafik kazalarının dikkat çekici olduğu bir dönemde, yeni araç yönetmelikleri ve karayolu trafiği yasalarının hayati öneme sahip olduğu ortaya çıktı. Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan zorunlu kurallar, bu tür acı verici olayların azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği tarafından Kasım 2019'da yayınlanan yönetmelik, geri görüş asistanlarının kullanımını zorunlu hale getirecek olan dört aşamalı bir plan içeriyordu. Bu plan kapsamında belirlenen 7 Temmuz 2024 tarihi, araçlarda geri görüş asistanlarının zorunlu hale gelmesini sağlayacak.

Federal Dijital ve Ulaştırma Bakanlığı'nın (BMDV) açıklamasına göre, geri görüş asistanları araçların arkasındaki insan ve nesnelerle çarpışmaları önlemeyi hedefliyor. Bu asistanlar, sürücülere araçlarının arkasında olup bitenleri daha iyi görmelerini sağlayarak kazaların önlenmesine yardımcı olacak.

BMDV tarafından yayınlanan zaman çizelgesine göre, yeni yasanın hangi araçlar için ne zaman zorunlu hale geleceği net bir şekilde belirlenmiştir. 7 Temmuz 2024 tarihi, "tüm yeni araç tipleri" için C zaman aşamasında, "tüm ilk tesciller" için ise B zaman aşamasındaki tarih olarak belirlenmiştir.

Geri Görüş Asistanı dışındaki diğer yükümlülükler, tüm yeni araç tipleri için 2026'nın başında tamamlanacak. Tüm ilk tesciller için ise en geç 2029'un Ocak ayında yürürlüğe girecek.

Bu düzenlemelerin uygulanmasıyla birlikte, Avrupa'da karayolu trafiğinin daha güvenli hale gelmesi ve trafik kazalarının azaltılması hedeflenmektedir. AB, sürücüler için bir dizi yükümlülük öngörüyor, en geç 2029'a kadar aşağıdaki yükümlülükler devreye girecek:

Otomobiller ve hafif ticari araçlar için gelişmiş acil fren yardım sistemleri

Acil durum şeritten ayrılma uyarı sistemleri

Akıllı hız asistanı

Uyuşukluk ve azalan sürücü uyanıklığı için uyarı sistemi

Dönüş destek sistemleri ve çarpışma uyarı sistemleri

Olayla ilgili veri depolama

Acil durum fren lambası

Lastik basıncı izleme sistemleri

Genişletilmiş baş darbe koruma alanı

Ağır ticari araçların yakın görüş alanının iyileştirilmesi

Gelecekte zorunlu olacak geri görüş asistanı, sadece yol güvenliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda tasarruf da sağlayacak.