Motorine İndirim Geliyor: Sürücüler Dikkat, Tarih Verildi

Geçtiğimiz 21 Mart tarihinde benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam yapılmasının ardından bugün motorine indirim yapılacağı ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına dayanarak alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarında cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL'lik bir indirim bekleniyor.

Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Sürücüler, akaryakıt fiyatlarını dikkatle takip ediyorlar ve sık sık fiyat değişiklikleriyle karşılaşıyorlar. Zamların ardı arkası kesilmezken, bazen yapılan indirimler sürücülere biraz nefes aldırabiliyor.

Brent petrol fiyatlarının 85.21 dolara düşmesiyle birlikte, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Dün motorin ve benzin fiyatlarına yapılan zamdan sonra şimdi ise bir indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden gelen olumlu bir haber var:

Motorin grubunda, 23 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL'lik bir indirim bekleniyor. Ancak benzin grubunda şu an için bir indirim veya zam görünmüyor.

Önceki gün, 21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı yaşanmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel fiyatlar ise İstanbul'da motorinin litresinin 42.98 lira olduğunu, benzinin litresinin ise ortalama 43.44 lira olarak satıldığını gösteriyor.