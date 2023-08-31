Yemeksepeti'nden Yeni Hizmet: Çevre Dostu "Yaya Kurye" Modeli

Yemeksepeti, çevreye duyarlı bir adım atarak "Yaya Kurye" modelini hayata geçiriyor. Bu yeni teslimat modeli, yakın mesafeli siparişleri yürüyerek teslim ederek hem karbon salımını azaltmayı hem de teslimat seçeneklerini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Isparta, Muğla ve Balıkesir'de uygulanacak olan Yaya Kurye modeli, Yemeksepeti'nin çevre dostu çalışmalarına bir katkı sağlıyor.

Düşük Karbon Salımı Hedefleniyor

Yemeksepeti, çevre dostu bir adım atarak, restoran teslimatları, Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle hizmetleri için 1 kilometrenin altındaki mesafedeki siparişlerin yürüyerek teslim edilmesini hedefliyor. Bu adım hem çevre odaklı hedeflere katkı sağlamayı hem de daha fazla iş imkanı sunmayı amaçlıyor.

Esnek Çalışma Kültürü ile İş İmkanı

"Yaya Kurye" modeli, esnek çalışma kültürü sayesinde part-time çalışma modeline uygun olması ve ehliyet ve araç gibi kısıtlamaları kaldırarak daha fazla kişiye iş imkanı sağlaması ile öne çıkıyor. Bu model aynı zamanda sağlıklı yaşam beklentilerine uyumlu ve çevreci bir hizmet sunuyor.

Yeşil Lojistik Ağa Katkı

Yemeksepeti'nin çevreci teslimat girişimi, karbon salımı olmadan hizmet vererek çevreye duyarlı bir teslimat seçeneği sunuyor. Elektrikli motosiklet ve bisiklet kullanımı gibi çevre dostu araçlar da teslimat ağını genişleterek yeşil bir lojistik ağ hedefini destekliyor.

İnovatif Teslimat Modelleri ile Gelecek

Yemeksepeti, "Yaya Kurye" modelinin yanı sıra YEBO adlı otonom teslimat robotu gibi inovatif teslimat yöntemleri ile de gelecekte daha fazla konuşulacak. Bu adımlar, Yemeksepeti'nin hizmet kalitesini ve opsiyonlarını artırarak kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor.





