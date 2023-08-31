​Zafer Bayramı coşkusu Isparta'da Koray Avcı ile taçlandı









































Isparta Belediyesi, tarihi zaferin coşkusunu sevilen sanatçı Koray Avcı’nın unutulmaz şarkılarıyla birleştirerek 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutladı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanını dolduran binlerce vatandaş, Koray Avcı’nın şarkılarına eşlik ederek, zafer coşkusunu hep birlikte yaşadı.Isparta Belediyesi, tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu kapsamda Zafer Bayramı coşkusu sanatçı Koray Avcı konseri ile yaşandı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, sevilen sanatçı Koray Avcı en güzel şarkılarını Ispartalılar için seslendirdi. Koray Avcı, şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatırken, alanı dolduran binlerce vatandaş da Avcı’nın şarkılarına eşlik etti, şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek eğlenceli anlar yaşadı.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Koray Avcı’ya teşekkür ederek, gül ürünleri ve gül tablosu hediye etti. Gözgün, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in selamlarını iletiyorum. Koray Avcı’ya canı gönülden teşekkür ediyoruz. Isparta’mıza gül hasadı zamanında da beklediğimizi belirtmek istiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.Isparta Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesinde atık malzemelerden üretilen Koray Avcı figürü de sanatçıya hediye edildi. Koray Avcı, hediyeye teşekkür ederek, “Çok güzel olmuş, teşekkür ederim. Detaylı olmuş, çok naziksiniz. Memleketinizin doğal yiyeceklerine sahip çıkın. Bulamazsınız bir daha. Doğal ürünleri önemseyin. Bugünleri ciddiye almayabilirsiniz ama bu kadar güzel gül koklayamayacağınız gün gelirse çok pişman olursunuz. Memleketine sahip çıkan tüm güzelliklere selam olsun” ifadelerinde bulundu.