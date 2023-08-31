32 İlde Dev Alımlar Başladı: 18-50 Yaş Aralığında Alınacak

32 İlde Dev Alımlar Başladı: 18-50 Yaş Aralığında Başvurular Devam Ediyor
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, İŞKUR'un güncel iş ilanları ile iş arayanlar buluşmaya devam ediyor. İŞKUR, 18-50 yaş aralığında personel alımları yapacağını duyurarak iş arayanlara yeni fırsatlar sunuyor. 32 ilde yapılacak olan alımlar için başvuru yapmak isteyenlerin belgelerini hazırlamaları gerekiyor.
İŞKUR'un Çalışmaları Devam Ediyor
İŞKUR, işçi ve işveren arasındaki güveni sağlamayı amaçlayarak yeni ilanları ile dikkat çekiyor. Hem iş verenlerin hem de iş arayanların memnuniyetini hedefleyen İŞKUR, çeşitli niteliklerdeki işleri yayınlayarak iş piyasasını canlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 32 farklı ilde yapılacak olan personel alımları için detaylar açıklandı.
Hangi Şehirlerde Alımlar Yapılacak?
Ağustos ayı sonuna yaklaşırken, İŞKUR'un duyurduğu dev personel alımları için heyecan artıyor. 32 farklı ilde yapılacak olan alımlar şunlar:
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, İŞKUR'un güncel iş ilanları ile iş arayanlar buluşmaya devam ediyor. İŞKUR, 18-50 yaş aralığında personel alımları yapacağını duyurarak iş arayanlara yeni fırsatlar sunuyor. 32 ilde yapılacak olan alımlar için başvuru yapmak isteyenlerin belgelerini hazırlamaları gerekiyor.
İŞKUR'un Çalışmaları Devam Ediyor
İŞKUR, işçi ve işveren arasındaki güveni sağlamayı amaçlayarak yeni ilanları ile dikkat çekiyor. Hem iş verenlerin hem de iş arayanların memnuniyetini hedefleyen İŞKUR, çeşitli niteliklerdeki işleri yayınlayarak iş piyasasını canlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 32 farklı ilde yapılacak olan personel alımları için detaylar açıklandı.
Hangi Şehirlerde Alımlar Yapılacak?
Ağustos ayı sonuna yaklaşırken, İŞKUR'un duyurduğu dev personel alımları için heyecan artıyor. 32 farklı ilde yapılacak olan alımlar şunlar:
- İstanbul
- Çanakkale
- Aydın
- Eskişehir
- Bingöl
- Kayseri
- Gaziantep
- İzmir
- Kocaeli
- Bolu
- Samsun
- Muğla
- Denizli
- Manisa
- Sivas
- Nevşehir
- Burdur
- Bursa
- Yalova
- Mersin
- Isparta
- Bilecik
- Tekirdağ
- Amasya
- Kahramanmaraş
- Sakarya
- Kırklareli
- Antalya
- Erzurum
- Adana
- Kars
- Konya
Başvuru Şartları Neler?
İlanlara başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar şunlar:
İlanlara başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar şunlar:
- 18 yaşından büyük ve 50 yaşını tamamlamamış olmak
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak
- Görev yapmaya engel bir rahatsızlığı bulunmamak
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
- Herhangi bir suç hükmü taşımamak
Başvurular Nasıl Yapılır?
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlara başvuruda bulunacak adaylar, başvurularını İŞKUR e-Şube adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlara başvuruda bulunacak adaylar, başvurularını İŞKUR e-Şube adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.