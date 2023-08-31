32 İlde Dev Alımlar Başladı: 18-50 Yaş Aralığında Alınacak

32 İlde Dev Alımlar Başladı: 18-50 Yaş Aralığında Başvurular Devam Ediyor

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, İŞKUR'un güncel iş ilanları ile iş arayanlar buluşmaya devam ediyor. İŞKUR, 18-50 yaş aralığında personel alımları yapacağını duyurarak iş arayanlara yeni fırsatlar sunuyor. 32 ilde yapılacak olan alımlar için başvuru yapmak isteyenlerin belgelerini hazırlamaları gerekiyor.

İŞKUR'un Çalışmaları Devam Ediyor

İŞKUR, işçi ve işveren arasındaki güveni sağlamayı amaçlayarak yeni ilanları ile dikkat çekiyor. Hem iş verenlerin hem de iş arayanların memnuniyetini hedefleyen İŞKUR, çeşitli niteliklerdeki işleri yayınlayarak iş piyasasını canlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 32 farklı ilde yapılacak olan personel alımları için detaylar açıklandı.

Hangi Şehirlerde Alımlar Yapılacak?

Ağustos ayı sonuna yaklaşırken, İŞKUR'un duyurduğu dev personel alımları için heyecan artıyor. 32 farklı ilde yapılacak olan alımlar şunlar:

İstanbul

Çanakkale

Aydın

Eskişehir

Bingöl

Kayseri

Gaziantep

İzmir

Kocaeli

Bolu

Samsun

Muğla

Denizli

Manisa

Sivas

Nevşehir

Burdur

Bursa

Yalova

Mersin

Isparta

Bilecik

Tekirdağ

Amasya

Kahramanmaraş

Sakarya

Kırklareli

Antalya

Erzurum

Adana

Kars

Konya

Başvuru Şartları Neler?

İlanlara başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar şunlar:

18 yaşından büyük ve 50 yaşını tamamlamamış olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak

Görev yapmaya engel bir rahatsızlığı bulunmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Herhangi bir suç hükmü taşımamak