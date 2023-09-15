Yaşar Holding Başkan Yardımcısı Dr. İsa Coşkun: "Ispartaspor’a Hep Birlikte Destek Olmalıyız"



Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Ispartaspor'un Sarıyer maçı öncesinde iş insanlarını ziyaret ediyor. Bu kapsamda, Yaşar Holding Başkan Yardımcısı ve hemşerimiz olan Dr. İsa Coşkun'u ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Dr. İsa Coşkun'a adının yazılı olduğu bir Ispartaspor forması hediye edildi. Ayrıca, Ispartaspor'un son durumu da masaya yatırıldı.

Yaşar Holding Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. İsa Coşkun, aynı zamanda Türkiye Gıda ve İçecekleri Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili ve Setbir Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktadır. Ziyaret sırasında, Isparta 32 Spor'un başarılarından gurur duyduklarını ifade eden Coşkun, "Ispartaspor’a başarılar diliyorum. Ispartaspor için gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra sponsor olma konusunda inşallah destek olacağız. Üzerimize düşeni yapacağız. Gültekin Başkan ve yönetimine yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Ispartaspor'a verilen destek, kulüp ve sporun gelişimine katkı sağlarken, iş dünyasının da toplumsal sorumluluğunu yerine getirdiğini göstermektedir. Bu tür destekler, yerel sporun büyümesine ve gelişmesine önemli bir katkı sunmaktadır.