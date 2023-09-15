Aziz Şehidimiz Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Adının Verildiği Lisede Anıldı
Uzun yıllar Isparta’da görev yapan ve 9 Eylül 2020 tarihinde İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47’nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan için Halıkent Mahallesinde adının verildiği Şehit Sezgin Erdoğan Anadolu Lisesi’nde anma töreni düzenlendi.
Törene başta şehidimizin eşi Yargıtay Üyesi Sayın Emine Erdoğan olmak üzere Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgenral Ahmet Aşık, Garnizon Komutan Vekili Albay Mustafa Aksu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, adli ve askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Tüm şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimiz için Kur’an-ı Kerim tilavetinin sunulması ve dua edilmesiyle başlayan tören şehidimizin başarılarla ve kahramanlıklarla dolu özgeçmişinin okunmasıyla devam etti. Törende şehidimizin hayatından kesitlerin sunulduğu görüntüler eşliğinde öğrenciler tarafından şiirler de okundu.
Anma törenindeki konuşmasına şehidimizin eşine taziye dileklerini ileterek başlayan Vali Vekili Özgödek, şehitlerimizin Türk Milletine emanet olduğunu kaydetti.
Vali Vekili Özgödek, “Bugün burada kahraman bir silahlı kuvvetler mensubunun, birçok madalyası bulunan çok başarılı bir komutanımızın Eğirdir Dağ ve Komando Okulunda başarıyla görev yapmış bir komutanımızın millet, memleket, devlet, vatan uğruna üç sene önce şahadet mertebesine ulaşmış bir komutanımızı, isminin verildiği okulda anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şehitlerimizi anmak bizim milletimizin en önemli vasıflarındandır. Milletimiz şehitlerini hiçbir zaman unutmamıştır, yalnız bırakmamıştır ve bundan sonra da asla böyle bir gaflete düşmeyecektir. Millet olarak, vatan olarak, devlet olarak onları hayırla yad etmek; isimlerini yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. Onun da bir güzel örneği olarak bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Ailesine sağlıklı uzun bir hayat nasip etsin, silah arkadaşlarına da tekrar buradan başsağlığı diliyorum. İnşallah burada yetişen gençler de onun kahramanlıklarıyla dolu hayatından esinlenecekler ve onlar da çok güzide birer evlat olarak vatanlarına, bu ülkeye bu devlete hizmet edeceklerdir.” diye konuştu.
Tören sonunda Vali Vekili Özgödek tarafından şehidimizin eşi Emine Erdoğan’a günün anısına plaket ve çiçek takdim edildi.