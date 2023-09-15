Aziz Şehidimiz Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Adının Verildiği Lisede Anıldı

Vali Vekili Özgödek, “Bugün burada kahraman bir silahlı kuvvetler mensubunun, birçok madalyası bulunan çok başarılı bir komutanımızın Eğirdir Dağ ve Komando Okulunda başarıyla görev yapmış bir komutanımızın millet, memleket, devlet, vatan uğruna üç sene önce şahadet mertebesine ulaşmış bir komutanımızı, isminin verildiği okulda anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şehitlerimizi anmak bizim milletimizin en önemli vasıflarındandır. Milletimiz şehitlerini hiçbir zaman unutmamıştır, yalnız bırakmamıştır ve bundan sonra da asla böyle bir gaflete düşmeyecektir. Millet olarak, vatan olarak, devlet olarak onları hayırla yad etmek; isimlerini yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. Onun da bir güzel örneği olarak bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Ailesine sağlıklı uzun bir hayat nasip etsin, silah arkadaşlarına da tekrar buradan başsağlığı diliyorum. İnşallah burada yetişen gençler de onun kahramanlıklarıyla dolu hayatından esinlenecekler ve onlar da çok güzide birer evlat olarak vatanlarına, bu ülkeye bu devlete hizmet edeceklerdir.” diye konuştu.