Bakan Koca Müjdeyi Verdi: 65 Yaş Üstü ve Kronik Hastalığı Bulunanlara Grip Aşısı Başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlara yönelik grip aşısı uygulamasının başlayacağını duyurdu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısı uygulamasının başlama tarihini ve kimlere yapılacağını resmi sosyal medya hesabından duyurarak, vatandaşları grip aşısını yaptırmaya çağırdı.

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz."

Grip aşısı, grip mevsimi yaklaşırken özellikle risk grubunda bulunan kişiler için büyük önem taşımaktadır. Grip, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalıktır. Grip aşısı, hastalığın yayılmasını da engelleyerek toplum sağlığının korunmasına katkı sağlar.

Sağlık Bakanlığı, grip aşısının bu yıl da ücretsiz olarak uygulanacağını ve vatandaşların grip aşısını yaptırmalarını önermektedir. Aşı, sağlık kuruluşları ve aile hekimlikleri aracılığıyla temin edilebilir. Risk grubundaki kişiler grip aşısını yaptırmak için sağlık merkezlerine başvurarak ayrıntılı bilgi alabilirler.