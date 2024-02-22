Yargıtay, 'Alo' Demenin Boşanma Sebebi Sayılmasına Karar Verdi

Türk Yargısı, boşanma davalarında alınan yeni bir kararla dikkat çekti. Samsun'da görülen bir boşanma davasında, eşler arasında geçen diyalogda birinin diğerine "Alo" demesi, boşanma sebebi olarak kabul edildi. İlk derece mahkemesi, farklı şekilde kusurlu davranışlarla birlikte bu hitabın da ayrı bir kusur olarak değerlendirilmesi sonucunda boşanmaya hükmetti.

Her iki tarafın avukatı, alınan kararlara itiraz etti ve istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak istinaf talepleri reddedilerek taraflar temyize gitti. Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek eşine "Alo" demenin kusurlu bir davranış olduğuna hükmetti.

Bu karar, boşanma davalarında benzer durumların değerlendirilmesinde emsal olacak nitelikte. Yargıtay'ın 'Alo' demenin boşanma sebebi olarak kabul edilebileceği yönündeki bu kararı, eşler arasındaki iletişimdeki önemin ve kusur değerlendirmelerindeki geniş perspektifi vurgulayarak, hukuki açıdan önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.