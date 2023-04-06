Isparta Antalya Karayolunda Kamyon ile Otomobil Çarpıştı

Yaralılar Var: Isparta Antalya Karayolunda Trafik Kazası

İlk Bilgilere Göre 3 Kişi Yaralandı: Isparta Antalya Karayolunda Kaza

Isparta Antalya karayolunda meydana gelen bir trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle otomobil ile kamyon metrelerce uzağa savruldu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile kamyon şoförü yaralandı. Araç sürücüsü otomobilde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi ve olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Detaylı bilgi henüz yok, ancak yaralıların tedavisi için gerekli tüm önlemler alındı.