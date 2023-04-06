Isparta Organize Sanayi Kavşağı'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bölgede büyük bir şok etkisi yarattı. Alınan bilgiye göre, kavşakta hızını alamayan bir otomobil taklalar atarak durdu ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdılar. Polis ekipleri ise kaza hakkında detaylı bir rapor hazırlamak için çalışmalarına başladılar. Kaza sonrasında, Organize Sanayi Kavşağı'nda trafik yoğunluğu yaşandı ve bir süre trafiğe kapanan kavşak, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazanın meydana geldiği noktada ise araç parçaları ve cam kırıkları görüldü. Kazayı gören vatandaşlar, kavşağın trafik yoğunluğu nedeniyle riskli bir nokta olduğunu ve benzer kazaların yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdiler. Konuyla ilgili olarak, yetkililer sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve özellikle bu tür kavşaklarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular. Ayrıca, Organize Sanayi Kavşağı'ndaki trafik düzeninin gözden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmaların başlatılacağı belirtildi. Kaza sonrasında, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.