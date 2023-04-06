İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Isparta Halk Buluşması'na katılmak üzere bölgeye hareket etti. Burada halkın büyük coşkusu ve ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, kalabalığın meydanda toplandığı ve izdiham nedeniyle yürümekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Konuşmasında, "Rahmetli Süleyman Demirel’in memleketinden sesleniyorum. Bir avuç insanın, bir kişilik aklın yönetmeye çalıştığı sistem gidecek; Millet İttifakı gelecek. Son 5 yıldır sistemlerini bu memleketin üzerine çökerttiler. Bu sistemi tüm kurumlardan söküp atacağımıza söz veriyoruz" diyen İmamoğlu, tüm kurumlardan söküp atacakları sistem nedeniyle vatandaşların yaşadığı sıkıntılara da değindi. Özellikle öğretmenler ve astsubaylar için atamalar yapacaklarını belirten İmamoğlu, sağlık kurumlarının sorunlarını da çözmek için çalışacaklarını söyledi. Ekonomik sorunların aşılmasından sonra güçlü bir kalkınma sürecine girileceğini belirten İmamoğlu, "GAP'ı gaptırmayacağız" sözleriyle de bölgedeki baraj projelerine atıfta bulundu. Millet İttifakı'nın gücüne dikkat çeken İmamoğlu, herkesi bu birliğin gücünün bir parçası olmaya davet etti. Sandığa atılan oyların 15 Mayıs sabahı güçlü bir iktidara uyandıracağına inandığını söyleyen İmamoğlu, "Gelin bu güzel Millet İttifakı'na katılın, milletçe başaralım. Gelin bu işi ilk turda bitirelim" dedi. İmamoğlu'nun konuşması, halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulunarak, desteklerini dile getirdiler.

Ekrem İmamoğlu, İsparta'da halk buluşmasına katıldı. Konuşmasında, Millet İttifakı'nın gücüne vurgu yaptı ve sistemi tüm kurumlardan söküp atacaklarını söyledi. İmamoğlu, öğretmenlerin ataması, astsubayların hakları ve sağlık kurumlarındaki sorunlara da değindi. Ekonomik sorunları aştıktan sonra güçlü bir kalkınma sürecine yol alacaklarını belirtti. İmamoğlu, Rahmetli Süleyman Demirel'in memleketinden seslendiğini ve bir avuç insanın bir kişilik aklın yönetmeye çalıştığı sistemin gideceğini söyledi. İmamoğlu, seçimi kazanacaklarını ve milletin yüzünü güldüreceklerini ifade etti.HABERİN DETAYLARI ŞÖYLE: