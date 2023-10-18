Yalvaç'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı









Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, sonucunda 4 kişi yaralandı. Kazanın Yalvaç ilçesi çevre yolunda gerçekleştiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Adnan S. yönetimindeki 27 Z 3807 plakalı hafif ticari araç, Kaşaşağı Mahallesi Mezaraltı mevkiinde bir kavşağa giriş yaparken, Vehbi Savaş D. (49) tarafından kullanılan 07 AF 172 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar ve otomobil refüje çarparak durabildi. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Vehbi Savaş D. ve otomobilde bulunan E.N.D. (17), N.D. (20), ile hafif ticari araçta bulunan H.B. (22), Yalvaç Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmemiştir.