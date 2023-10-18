Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Denetim Açıklaması

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda ve gıda ile temas eden maddelerin üretim, satış, toplu tüketim, dağıtım gibi aşamalardaki resmi kontrollerin 5996 sayılı ''Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu''na uygun olarak Bakanlık tarafından yürütüldüğünü açıkladı.Bakanlık emri doğrultusunda 16 Ekim-27 Ekim 2023 tarihleri arasında ekmek üretimi ve unlu mamuller üretim yerlerinin denetlemelerinin devam ettiği belirtildi. Bu denetimlerle gıda üretiminde kalite ve güvenliğin sağlanması, tüketici sağlığının korunması hedeflenmektedir.