Isparta'da Elma Hasadı Başladı: Üreticilerin Beklentileri Değerlendirildi

Isparta, Türkiye'nin elma ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan bir merkez olarak elma hasadına başladı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik ve Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, elma üreticilerini Senirce kasabasındaki elma bahçelerinde ziyaret ederek hasadı değerlendirdi. Bu yıl, elma hasadından 800.000 ton rekolte bekleniyor. Ancak doğa şartları nedeniyle elma boyutlarının küçüldüğüne dikkat çekildi. İki başkan, üreticilere bereketli bir sezon dileyerek emeklerinin karşılığını almalarını temenni etti. Başkanlar ayrıca hasada devam eden elma bahçelerini gezme fırsatı buldu.

Elma hasadı, Isparta'nın önemli tarım ürünlerinden biri olarak Türkiye'nin elma ihtiyacını karşılarken, bu yılki rekolte ile ilgili üreticiler ve yetkililer büyük bir beklenti içinde bulunuyor.































































Türkiye'nin elma ihtiyacının dörtte birini karşılayan Isparta'da elma hasadı başladı.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin ve beraberindekilerSenirce kasabasındaki elma bahçelerini ziyaret etti.Elma üreticileriyle bir araya gelen iki başkan elma bahçelerinde incelemelerde bulundu.Elma üreticileri elma hasat sezonunu değerlendirdive bu yılki rekote beklentilerini paylaştı.Bu yıl elma hasadından 800.000 ton rekote beklendiğini belirten Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, bu yıl elma adına hem sevindik hem üzüldük.Bir yandan elmada coğrafi işaret alırken, diğer bir yandan doğa şartları gereği elma boyutları küçüldü dedi.Üreticiye bereketli bir sezon dileyen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, elma üreticilerimiz için verimli bir sezon olmasınıve emeklerinin karşılıklarını almasını diliyoruz dedi.Konuşmaların ardından başkanlar hasada devam eden elma bahçelerine gezme fırsatı buldu.