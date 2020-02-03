Antalya Pastacılar ve Aşçılar Derneği tarafından organize edilen 2.Aşçılık Eğitim Kampına (Manavgat) Yalvaç Myo Aşçılık öğrencileri ve Öğr.Gör.İpek ÜNAL katıldı..27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen kampta, Deniz Mahsulleri, Pasta ve Çikolata Eğitimi, Osmanlı Mutfağı/Dana/Kuzu Eğitimi Makarna ve Hamurişi Eğitimi, Sebze Oymacılığı Eğitimleri 5 farklı şef tarafından verildi. Her gün eğitim sonunda bir saatlik seminerlerle yapılan uygulamalı eğitimler pekiştirildi. Öğretim Görevlisi İpek Ünal kampın öğrenciler için çok verimli geçtiğini, öğrencilerin birbirinden değerli şeflerle bir arada çalışma ve tanışma fırsatı bulduğunu belirtti.İpek Ünal, öğrencilerin eğitim ve eğitimde kullanılan malzemelere kadar tüm masrafı üstlendikleri ve eğitim yapılabilmesi için gösterdiği çabadan dolayı APADER Başkanı Mehmet Özen’e teşekkürlerini iletti. Eğitimin sonunda kapanış kokteyli sırasında öğrencilere katılım belgeleri ve karşılıklı olarak plaketler verildi.ISUBÜ