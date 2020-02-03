Önder Şekerleme AVM 6. şubesini Halıkent mahallesi Kültür Koleji karşısına açtı.
Önder Şekerleme AVM'nin 6. şubesinin resmi açılışı 7 Şubat 2020 Cuma Günü saat 14:00'da yapılacak. Tüm Isparta Halkı davetlidir.
AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI
Ayrıca yeni şubenin açılışına özel tüm şublerinde indirim kampanyasıda olacak.
ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
- Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
- Önder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
- Önder Şekerleme AVM 3 : Kurtuluş mahallesi 1191 sokak no:17 (Kesikbaş Mevkii)
- Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı
- Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)
- Önder Şekerleme AVM 6: Halıkent mahallesi ( Kültür Koleji karşısı)