Yalvaç Eyüplar Köyü'nde Keşfedilen Pompasız 1100 Tonluk Su Kaynağı!

Su Kaynağının Keşfi ve Detayları Belli Oldu.Yalvaç ilçesine bağlı Eyüplar Köyü'nde, şaşırtıcı bir keşif yapıldı. Pompasız ve doğal olarak saatte 1100 ton su çıkan muazzam bir su kaynağı bulundu. Bu önemli su kaynağına dair yeni detaylar da gün yüzüne çıktı. İşte o detaylar:Bu su kaynağı, 128 metre derinliğindeki kuyusunda, ilk 125 metre boyunca hiçbir su bulundurmadı. Ancak geriye kalan son iki veya üç metre içinde, suyun 128 metrede patladığı ve aniden ortaya çıktığı tespit edildi.Olayın hemen ardından, Yalvaç Kaymakamı, Isparta Valisi ve Devlet Su İşleri (DSI) İl Özel İdare'si yetkilileri, suyun çıktığı noktaya ulaşmak için bir araya geldi ve çözüm üretmek için harekete geçti.Söz konusu çözüm, 200'lük demir boru ile gerçekleştirildi ve bu boru 73 metre derinliğe kadar indirilebildi. Devletin bu hızlı ve etkili müdahalesiyle, su kaynağı kontrol altına alınmış oldu.Eyüplar Köyü sakinleri, bu kaynağın gelecekte büyük bir fayda sağlayacağına inanıyorlar. Zira yaklaşık 650 metre uzaklıkta bir baraj ve gölet bulunuyor. Bu su kaynağı, sulama suyu olarak bu baraja verilerek, tarım ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.Bu muazzam doğal su kaynağı, bölgenin su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak gibi görünüyor. Köy sakinleri, devlete teşekkür ediyor ve bu önemli kaynağın kullanımıyla ilgili umut dolu bakışlarla geleceğe bakıyorlar.