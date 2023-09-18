Prof. Dr. Ahmet Ercan Deprem Uyarısında Bulundu

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Iğdır ve Isparta illerinde olası depremlere karşı önemli bir uyarıda bulundu. Ercan'ın verdiği bilgilere göre, bu bölgelerde büyük çapta depremlerin riski bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın açıklamalarına göre, Iğdır ilinde 6.5 büyüklüğünde ve Isparta ilinde ise 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceği belirtilmektedir. Bu uyarılar, bölge sakinlerinin deprem hazırlıkları konusunda dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını önemli kılmaktadır.

Depremlere karşı alınacak önlemler, can ve mal kayıplarını en aza indirmek açısından büyük önem taşımaktadır. Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın uyarıları, bu konuda bölge halkının bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.