Şehrini Keşfet,Gelecek Enerjini Koru

Şehrini Keşfet,Gelecek Enerjini Koru
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Şehrini Keşfet,Gelecek Enerjini Koru
Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl ‘Şehrini Keşfet’ teması ve ‘Gelecek Enerjini Koru’ sloganıyla kutlanıyor. Isparta Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin startını halk yürüyüşüyle verirken, ikinci gününde izci kampı düzenlendi, çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.
 
Kentsel hareketliliği teşvik etmek ve insanları aktif hareketlilik, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümleri lehine davranış değişikliğine davet etmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması ‘Şehrini Keşfet’, sloganı ise ‘Gelecek Enerjini Koru’olarak belirlendi. Isparta Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Hafta boyunca farklı etkinliklerle sürecek olan ve farkındalık oluşturan program halk yürüyüşüyle başladı. ‘Geleceğin Şehri için Birlikte Yürüyelim’ sloganıyla bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşe Isparta Belediye Başkanvekili Uğur Büyükçulcu, Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, izci grupları, paten ve kaykay sporcuları, Yeşilay gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı. Belediye binası önünden başlayan yürüyüş Kafeler Caddesi ve İstasyon Caddesinin ardından Millet Bahçesi’nde son buldu.
Millet Bahçesi alanında paten ve kaykay sporcuları gösterilerini sundular.
Yürüyüşe katılan paten ve kaykay sporcuları, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yürüyüş etkinliğinin çok güzel geçtiğini belirterek, “Isparta Belediyesi’nin Çünür, Gökçay ve Millet Bahçesi’nde bizim için yaptığı etkinlik alanları için de teşekkür ediyoruz” dediler.
Türkiye İzcilik Federasyonu İzci Lideri Saden Şarışahin de izciler olarak Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katkıda bulunduklarını söyledi. Sarışahin, tüm izcilerin yürüyüşe katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.
Yeşilay Isparta Şube Başkanı Fatih Hakkı Meydan, 16-22 Eylül tarihleri arasında Şehrini Keşfet mottosuyla yapılacak tüm etkinliklere Yeşilay gönüllüleri ile katılacaklarını bildirdi. Meydan, “Tüm halkımızı hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere bekliyoruz” dedi.
Isparta Belediye Başkan Yardımcı Fahretdin Gözgün, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleriyle ilgili bilgiler aktardı. Isparta Belediyesi’nin güzel bir şekilde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin startını verdiğini dile getiren Gözgün, “Isparta, yürüyen bir şehir. Bu sene ki motto Şehrini Keşfet oldu. Yürüyerek şehrimizi keşfetmek üzere 16-22 Eylül tarihleri arasında güzel etkinlikler planladık. Şehrin en güzel caddelerinden Kafeler Caddesinden geçerek kaykay ve paten sporcularımız ile vatandaşlarımızın katılımıyla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Türkiye’de ilk kez tren garına yapılan Millet Bahçemizde kaykay ve patencilerimiz hazırlanan pistte çok güzel etkinlik gerçekleştirdiler. Belediye olarak her sene olduğu gibi bu sene de güzel etkinlikler planladık. Halkımızın bu etkinliklere dahil olmasını arzu ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımıza bu etkinliklerin ev sahipliğinde bizleri teşvik etmesinden dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ikinci gününde Isparta Belediyesi ile Diyanet İzcilik Kulübü işbirliğinde Gökçay Mesirelik alanında izci kampı kuruldu. İzciler, liderleri eşliğinde burada etkinlik gerçekleştirirken, daha sonra izci grupları ve Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü personeli Gökçay Mesirelik alanı ve çevresinde‘Birlikte Temizleyelim’ sloganıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.
Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca sokak basketbolu, ayak tenisi, badminton, sokak oyunları, empati etkinliği, bisiklet turu gibi birçok faaliyet gerçekleştirilecek.
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