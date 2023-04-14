Yalvaç Belediyesi'nden Çiftçilere Müjde: Yeni Canlı Hayvan Pazarı Tamamlanıyor

Modern Özellikleriyle Dikkat Çeken Yalvaç Yeni Hayvan Pazarı Hizmete Girmeye Hazırlanıyor

Yalvaç'ta 448 Büyükbaş ve 1408 Küçükbaş Hayvan Kapasiteli Yeni Pazarın İnşaatı Tamamlandı

Yalvaç Sofular Mahallesi'nde 7963 Metre Karelik Yeni Hayvan Pazarı Hizmete Açılıyor

Yalvaç Belediyesi, yapımı tamamlanan Yeni Canlı Hayvan Pazarı'nı hizmete açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sofular Mahallesi'nde 7963 metre karelik bir alana kurulan pazar, büyük ve küçükbaş hayvanların pazarlama alanları, veteriner kontrol noktası, karantina ahırları, idari hizmetler, mağaza, bay-bayan wc, bay-bayan mescit, kafeterya ve yatakhaneler gibi modern özellikleriyle dikkat çekiyor.Yeni Hayvan Pazarı, 448 büyükbaş ve 1408 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte, pazar en kısa sürede hizmete girecek ve Yalvaçlı çiftçilerin hizmetine sunulacak.