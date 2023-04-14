- Yalvaç Belediyesi'nden Çiftçilere Müjde: Yeni Canlı Hayvan Pazarı Tamamlanıyor
- Modern Özellikleriyle Dikkat Çeken Yalvaç Yeni Hayvan Pazarı Hizmete Girmeye Hazırlanıyor
- Yalvaç'ta 448 Büyükbaş ve 1408 Küçükbaş Hayvan Kapasiteli Yeni Pazarın İnşaatı Tamamlandı
- Yalvaç Sofular Mahallesi'nde 7963 Metre Karelik Yeni Hayvan Pazarı Hizmete Açılıyor
Yeni Hayvan Pazarı, 448 büyükbaş ve 1408 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte, pazar en kısa sürede hizmete girecek ve Yalvaçlı çiftçilerin hizmetine sunulacak.